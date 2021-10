Benedict Cumberbatch sarà l'agente del KGB Alexander Litvinenko in una miniserie di HBO

News Serie TV

Londongrad, attualmente in sviluppo, è scritta da David Scarpa e sarà diretta dal premio Oscar Bryan Fogel.

Il nominato all'Oscar Benedict Cumberbatch (The Imitation Game), in tv famoso per i suoi trascorsi nella serie britannica Sherlock, ha firmato con HBO per il ruolo di protagonista in Londongrad, miniserie attualmente in sviluppo con la quale la rete via cavo statunitense intende raccontare la storia vera di Alexander Litvinenko, l'agente dei servizi segreti russi avvelenato in Inghilterra nel 2006.

Londongrad: La storia di Alexander Litvinenko

Scritta da David Scarpa (L'uomo nell'alto castello) bastandosi sul libro di Alan Cowell The Terminal Spy e diretta dal premio Oscar Bryan Fogel (Icarus), Londongrad ripercorrerà i fatti che portarono alla morte dell'agente del KGB e poi dissidente Alexander Litvinenko, il personaggio interpretato da Cumberbatch. Arruolatosi nell'Armata Rossa per seguire le orme del padre, divenuto sottotenente e successivamente notato dai reclutatori del KGB, Litvinenko accusò pubblicamente i suoi superiori di aver organizzato un piano per assassinare il milionario Boris Abramovič Berezovskij. Accusato a sua volta di aver maltrattato un arrestato durante un interrogatorio, Litvinenko riuscì a dimostrare che il video che lo incastrava ritraeva un altro soldato. Fu ugualmente imprigionato per otto mesi in attesa del processo e poi rilasciato per insufficienza di prove. Assunse una posizione molto critica nei confronti del potere russo, in particolare del presidente Vladimir Putin, e non sentendosi più al sicuro in Russa, decise di andare in esilio nel Regno Unito, dove ottenne lo status di rifugiato politico. Pubblicò alcuni libri nei quali accusò gli agenti del FSB di essere i veri responsabili degli attentati esplosivi del 1999 in Russia (realizzati per giustificare la ripresa delle operazioni militari russe in Cecenia), nei quali morirono più di trecento persone, e Putin il mandante. Morì a Londra il 23 novembre del 2006, a causa di un avvelenamento da radiazione da polonio-210 in circostanze poco chiare.

Cumberbatch darà il suo contributo anche come produttore esecutivo, con Scarpa, Fogel, Len Amato, Adam Ackland e Claire Marshall. Il coinvolgimento in Londongrad segue di pochi mesi quello in The 39 Steps, miniserie di Netflix ispirata al celebre thriller Il club dei 39 di Alfred Hitchcock. Qui l'attore interpreterà Richard Hannay, un uomo ordinario che inconsapevolmente diventa una pedina in una cospirazione di vasta portata tesa a creare un nuovo ordine mondiale.