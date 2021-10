Belgravia: Su NOW la serie in costume creata da Julian Fellowes, il papà di Downton Abbey

News Serie TV

In streaming su NOW Belgravia, la miniserie che segue il successo di Downton Abbey: nella Londra dell'Ottocento, un segreto a lungo nascosto minaccia di avere pericolose ripercussioni sul futuro di due donne molte diverse e le loro famiglie.

Ogni epoca ha il suo fascino, se ci pensate bene, ma ogni occasione è buona per farsi trasportare in un periodo che non abbiamo potuto vivere. Se poi a tenerci per mano lungo il viaggio è Julian Fellowes, la magia e il divertimento sono assicurati. In questi giorni, lo scrittore e sceneggiatore inglese famoso per aver creato la meravigliosa Downton Abbey è tornato sugli schermi italiani con una nuova serie in costume. Stiamo parlando di Belgravia, ambientata nell'omonimo, elegante quartiere nel centro di Londra, a due passi dal palazzo reale, durante la prima metà dell'Ottocento. Disponibile in streaming su NOW all'intero del Pass Entertainment (attivabile dai nuovi clienti al prezzo speciale di 3€ per il primo mese insieme con il Pass Cinema), ogni mercoledì con due nuovi episodi, Belgravia racchiude nel suo racconto autoconclusivo tutto quello che ci si aspetta da un genere affascinante ed elegante come pochi del quale Fellowes è oggi il massimo rappresentante con le sue opere: il dramma della guerra, il tormento di un amore difficile, le consuetudini quasi meccaniche dell'aristocrazia, il rapporto simbiotico con la servitù, i dubbi per il progresso. Tutto narrato attraverso una ricostruzione storica ineccepibile. Aggiungendo un elemento nuovo: l'emergente casta di nuovi ricchi.

Belgravia: La storia di una notte che cambia la vita di tutti

Tratta dall'omonimo romanzo di Fellowes, Belgravia racconta una "fiaba" familiare in sei parti che ha inizio in un momento ben preciso della Storia: il Ballo della Duchessa di Richmond che si tenne a Bruxelles il 15 giugno del 1815, alla vigilia della sanguinosa battaglia di Waterloo. Quando i più alti ranghi della società inglese si ritrovano per godere del tempo insieme, nessuno dei partecipanti sa che quella sarà l'ultima volta in cui molti dei presenti potranno gustarsi un bicchiere di vino, conversare amabilmente e danzare con le proprie dame. Tra gli ospiti ci sono anche James e Anne Trenchard insieme alla giovane figlia Sophia, invitati grazie a uno stratagemma e visti un po' con sospetto per la loro crescente fortuna frutto del successo commerciale. Sophia ha attirato l'attenzione del visconte Edmund Bellasis, figlio ed erede di una delle famiglie più ricche e importanti d'Inghilterra. Lei ne è perdutamente innamorata, ma la guerra sta per cambiare le vite di tutti loro, mettendo in moto una serie di eventi che avranno pericolose ripercussioni sui decenni a venire.



In effetti, le giornate a Bruxelles sono un prologo. Ventisei anni dopo, ritroviamo i Trenchard e i Bellasis a Belgravia, un nuovo quartiere di Londra dove l'aristocrazia si è stabilita insieme ai nuovi ricchi. La guerra e lo scorrere della vita hanno lasciato molta sofferenza nelle esistenze dei sopravvissuti. James e Anne (interpretati da Philip Glenister e Tamsin Greig) lo hanno constatato mentre custodivano un segreto del passato che potrebbe compromettere per sempre la loro reputazione e allo stesso tempo sconvolgere il microcosmo in cui ora vivono e prosperano, se arrivasse alle orecchie dei loro vicini, dei Bellasis in particolare. E mentre, ormai con molte primavere alle spalle, i Trenchard si occupano degli affari di famiglia non senza preoccupazioni di fronte alle pressioni e alle richieste del figlio Oliver (Richard Goulding, The Crown), sposato con Susan (Alice Eve, Iron Fist), con la quale Anne ha un rapporto teso anche a causa della mancanza di nuovi eredi, un incontro inaspettato con la Contessa di Brockenhurst (la nominata all'Emmy Harriet Walter), la quale continua a soffrire in silenzio la perdita sul campo di battaglia del figlio Edmund, sembra destinato a cambiare tutto ancora una volta.

Julian Fellowes e le sue storie in costume

"Questa è la storia di due donne molte diverse, interpretate meravigliosamente da Tamsin Greig e Harriet Walter", ha spiegato Fellowes. "Mi sono detto: 'Cosa possono avere in comune? Come posso rendere credibile il loro rapporto?'". La risposta, chiaramente, è nel primo episodio, ed è un colpo di scena che sarebbe un peccato anticiparvi qui. Si tratta di un elemento che "crea un legame dal quale non possono sfuggire". E ha aggiunto: "La storia si basa sui segreti. Il pubblico ha bisogno di essere costantemente sorpreso. Se non ci sono sorprese, allora un drama manca di energia". Downton Abbey è la sintesi perfetta di un simile pensiero, così riuscita che dopo tutti questi anni, dopo una serie di sei stagioni e un finale luminoso, continua a essere talmente amata da aver spinto a riportarla sullo schermo non una ma due volte (un secondo film è atteso per marzo). Belgravia, che è una miniserie, è una strepitosa parentesi tra questa e la sua prossima avventura televisiva. Con The Gilded Age Fellowes ci riporterà nella New York City del 1885, un'epoca di gravi problemi sociali mascherati da una sottile doratura, come satireggia il romanzo di Mark Twain che alla Gilded Age ha dato il nome. Ma di questa avremo modo di parlare quando sarà il suo momento.

