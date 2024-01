Bel Canto: Giacomo Giorgio di Mare fuori nella nuova serie di Rai 1

News Serie TV

Il cast del drama d'ambientazione storica include anche Vittoria Puccini, Vincenzo Ferrera e Andrea Bosca.

Giacomo Giorgio si conferma volto della fiction Rai. Reso celebre dal ruolo di Ciro Ricci nella seguitissima Mare fuori di cui è imminente il debutto della stagione 4, di recente anche in Per Elisa e Noi siamo leggenda, e attualmente in tv con la stagione 3 di DOC, l'attore napoletano reciterà in Bel Canto, la nuova serie drammatica di Lucky Red e Rai sulle origini dell'Opera in Italia.

Al cast si sono uniti anche gli altri interpreti di Mare fuori Vincenzo Ferrera, Serena de Ferrari e Carmine Recano, Andrea Bosca (La porta rossa), Nicolo Pasetti (Cuori) e Antonio Gerardi (I Leoni di Sicilia). Tutti loro vanno ad aggiungersi alla precedentemente annunciata Vittoria Puccini, che ne sarà la protagonista.

Bel Canto: Cosa racconta la nuova serie tv di Rai 1

Co-ideata da Mariano Di Nardo (DI4RI), Antonio Manca (La sposa) e Federico Fava (Il signore delle formiche), e diretta da Carmine Elia, lo stesso regista dietro la prima stagione di Mare fuori, Bel Canto è ambientata nel 1978 e segue Maria (Puccini) arrivare a Milano con le due figlie, Carolina, di 14 anni, e Antonia, di 17, dopo aver pugnalato a morte il marito violento. Proprio come la madre quando aveva la sua età, Antonia sogna di diventare una cantante famosa. Eppure, un rinomato insegnante di canto scopre che il vero talento della famiglia è la figlia più piccola, Carolina, innescando gelosie e rivalità tra le due ragazze.

Mentre Antonia è descritta come "un animale selvatico tenuto in gabbia", non amata da sua madre e ignara del proprio talento, Carolina ha sempre avuto l'amore incondizionato di Maria e aspira a una vita migliore come cantante, traguardo che è determinata a raggiungere a ogni costo. Recano interpreterà Domenico, l'innamorato di Maria e una figura paterna per Carolina la cui coscienza è in contrasto con il mondo crudele in cui si muove, mentre Giorgio sarà Enrico, un giovane scrittore inesperto e rivoluzionario.

Come riporta Deadline, le riprese di Bel Canto, iniziate ieri, si svolgeranno a Napoli, Roma e in altre parti d'Italia, come la città di Pavia. L'arrivo in tv è previsto presumibilmente nel 2025.