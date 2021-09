Bel-Air: Peacock svela il cast del remake di Willy, il principe di Bel-Air

News Serie TV

La serie, della quale sono state ordinate già due stagioni, è prodotta dalla star di Willy, il principe di Bel-Air Will Smith.

L'alta cancellata di casa Banks sta per aprirsi al nuovo principe di Bel-Air. Dopo l'ingaggio dell'esordiente Jabari Banks per il ruolo di Will, il servizio di video in streaming Peacock ha svelato il resto del cast di Bel-Air, remake in chiave drammatica della popolare sitcom Willy, il principe di Bel-Air. A interpretare un ruolo regolare saranno Adrian Holmes (Arrow), Cassandra Freeman (The Enemy Within), Olly Sholotan, Coco Jones (Buona fortuna Charlie), Akira Akbar (Captain Marvel), Jimmy Akingbola (Holby City), Jordan L. Jones (Rel) e Simone Joy Jones (La direttrice).

Bel-Air: La trama del remake

Basata sul corto capolavoro realizzato nel 2019 dal filmmaker Morgan Cooper, scritta da T.J. Brady e Rasheed Newson (The Chi, The 100), prodotta a livello esecutivo dal protagonista di Willy, il principe di Bel-Air Will Smith e già rinnovata per una seconda stagione, Bel-Air si concentra sulle stesse premesse della sitcom degli anni '90: il viaggio complicato di Will dalle strade di West Philadelphia alle dimore recitante di Bel-Air. Con una visione re-immaginata, la serie si immerge più a fondo nei conflitti, nelle emozioni e nei pregiudizi intrinseci impossibili da esplorare completamente in una sitcom di 30 minuti, pur continuando a mostrare la spavalderia e gli altri aspetti della serie originale.

Le nuove aggiunte al cast

Holmes interpreterà Phillip Banks, il patriarca della famiglia che, accogliendolo, sottrae Will a una vita violenta e pericolosa. All'attore spetta il difficile compito di riempire delle scarpe molto grandi, quelle del compianto James Avery. Freeman sarà sua moglie Vivian, interpretata nella serie originale prima da Janet Hubert-Whitten e poi da Daphne Maxwell Reid. Sholotan, Jones e Akbar vestiranno i panni di Carlton, Hilary e Ashley, i figli di Phil e Viv e i cugini di Will, succedendo rispettivamente ad Alfonso Ribeiro, Karyn Parsons e Tatyana M. Ali. Il maggiordomo Geoffrey, pungente figura in casa Banks, avrà il volto di Akingbola, mentre i restanti Jones interpreteranno lui Jazz e lei Lisa, il migliore amico e l'interesse amoroso di Will. Nella versione di NBC, questi ultimi tre avevano i volti di Joseph Marcell, DJ Jazzy Jeff e Nia Long.