Bel-Air: L'esordiente Jabari Banks sarà Will nel remake di Willy, il principe di Bel-Air

News Serie TV

L'annuncio di Will Smith in un video con il protagonista della nuova serie tv.

Bel-Air ha un nuovo principe! L'attore esordiente Jabari Banks, che oltre ad avere lo stesso cognome della famiglia di Willy, il principe di Bel-Air viene da West Philadelphia, è stato scelto per il ruolo di protagonista in Bel-Air, il remake in chiave drammatica della popolare sitcom degli anni '90 con Will Smith del quale il servizio streaming Peacock ha ordinato la produzione di due stagioni. L'annuncio è accompagnato da un emozionante video nel quale Banks apprende dal suo predecessore che la sua vita sta per essere... be', cambiata, capovolta, finire sottosopra.

Bel-Air: La trama del remake di Willy, il principe di Bel-Air

Basata sul corto capolavoro realizzato nel 2019 dal filmmaker Morgan Cooper, scritta da T.J. Brady e Rasheed Newson (The Chi, The 100), i quali hanno preso il posto di Chris Collins dopo alcune divergenze creative, e prodotta a livello esecutivo da Smith, Bel-Air è un drama serializzato con episodi da un'ora simile alla sitcom degli anni '90 Willy, il principe di Bel-Air. La serie si concentra infatti sulle stesse premesse originali: il viaggio complicato di Will dalle strade di West Philadelphia alle dimore recitante di Bel-Air. Con una visione re-immaginata, Bel-Air si immerge più a fondo nei conflitti, nelle emozioni e nei pregiudizi intrinseci impossibili da esplorare completamente in una sitcom di 30 minuti, pur continuando a mostrare la spavalderia e gli altri aspetti della serie originale.

Cooper darà il suo contributo alla serie come regista, sceneggiatore e produttore esecutivo. Per Banks sarà il primo ruolo in una produzione televisiva, dopo la laurea all'Università delle Arti di Philadelphia nel 2020. Oltre a recitare, Banks è un abile cantautore, rapper e giocatore di basket.