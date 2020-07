Beavis and Butt-Head torna in tv con due nuove stagioni

News Serie TV

L'ordine a Comedy Central, pronta anche allo sviluppo di uno spin-off.

Mai dire mai in tv, neppure alla possibilità di un secondo revival. Beavis and Butt-Head, uno degli show che sentiamo più vicini perché incentrato su due teledipendenti come la maggior parte delle persone che navigano queste pagine, tornerà sugli schermi con una versione che re-immagina la serie animata di culto lanciata nel 1993 da MTV. Ad averne ordinato due nuove stagioni non è stata però quest'ultima, come la volta precedente, ma Comedy Central, aperta anche alla possibilità di allargare il franchise con spin-off e speciali.

I primi dettagli della nuova Beavis and Butt-Head

Mike Judge, l'ideatore dell'originale Beavis and Butt-Head, scriverà e produrrà la nuova serie, e manterrà il ruolo di doppiatore dei due protagonisti che le danno il nome. Stando alle anticipazioni fornite dalla rete via cavo, questa interazione vedrà gli adolescenti Beavis e Butt-Head adattarsi al mondo della nuova Generazione Z, continuando ad affrontare questioni sociali, tendenze e altro ancora. Tutto questo senza trascurare i vecchi fan, grazie a tematiche trasversali che riguarderanno tanto i genitori della Generazione X quando i loro figli della Generazione Z.

"Siamo entusiasti di lavorare nuovamente con Mike Judge e con lo straordinario team di 3 Arts mentre arricchiamo l'offerta di serie animate per un pubblico adulto a Comedy Central", ha dichiarato il presidente della divisione entertainment di ViacomCBS Chris McCarthy in un comunicato. "Beavis e Butt-Head sono stati la voce distintiva di una generazione e non vediamo l'ora di vederli navigare nelle insidiose acque di un mondo a pochi anni luce dal loro". Judge ha aggiunto: "Sembra il momento giusto per tornare a fare gli stupidi".

I trascorsi di Beavis and Butt-Head

Nata da una costola di Frog Baseball, un corto creato da Judge ispirandosi pare a due amici di gioventù conosciuti in Texas, Beavis and Butt-Head è stato insieme allo spin-off Daria tra i più grandi successi dell'animazione di MTV, in onda con 200 episodi (sette stagioni in tutto) e un lungometraggio, Beavis & Butt-Head alla conquista dell'America, fino al 1997. Nel 2011, dopo quasi quattordici anni di assenza dagli schermi, la serie è tornata su MTV con il revival Beavis and Butt-Head: Il ritorno, durato tuttavia una sola stagione. L'ordine di Comedy Central segue di pochi giorni quello a MTV di Jodie, spin-off di Daria incentrato su Jodie Landon.