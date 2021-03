Beacon 23: Lena Headey protagonista della serie thriller sci-fi di Spectrum

News Serie TV

Dal fantasy alla fantascienza: la Cersei de Il Trono di Spade torna in tv.

Dalla Fortezza Rossa a un misterioso faro ai confini dell'universo: dopo Il Trono di Spade, Lena Headey farà un salto nel futuro. L'attrice, conosciuta soprattutto per il ruolo della regina Cersei Lannister nella serie fantasy di HBO, tornerà in tv da protagonista in Beacon 23, una nuova serie di fantascienza di Spectrum Originals e AMC. Insieme al creatore Zak Penn (già sceneggiatore di Ready Player One e The Avengers), sarà anche produttrice esecutiva.

La trama di Beacon 23 e il ruolo di Lena Headey

Basata sul romanzo di fantascienza di Hugh Howey, Beacon 23 è ambientata nel ventitreesimo secolo e racconta di un ex militare che decide di lavorare come operatore di un faro spaziale, uno dei tanti sparsi nell'universo per fare da guida alle astronavi. La serie è descritta come un thriller ricco di suspense e una storia d'amore di due persone intrappolate in un faro alla fine dell'universo conosciuto. Headey interpreterà Aster, una donna che raggiunge misteriosamente il solitario guardiano del faro che si trova nei recessi più bui dello spazio. Mentre Halan, il guardiano (ruolo non ancora assegnato), inizia a chiedersi se si possa fidare di lei o meno, i due rimangono intrappolati insieme alla fine dell'universo conosciuto e instaurano un'inevitabile connessione.

Il ritorno in tv di Lena Headey dopo Il Trono di Spade

Per Lena Headey si tratta del primo ruolo regolare in una serie tv dopo Il Trono di Spade. L'attrice, infatti, in questi anni ha lavorato soprattutto come doppiatrice per serie quali Dark Crystal - La resistenza e Infinity Train. Prossimamente sarà anche nel cast vocale della serie anime di Netflix Masters of the Universe: Revelation.

"Lena Headey era un'attrice meravigliosa e versatile già prima di dar vita a una delle performance più importanti nella storia della televisione. Quindi, come si suol dire, 'nessuna pressione'", ha detto Penn in un comunicato. "Sono grato a tutte le persone che hanno reso possibile questa serie, continuano a dare risultati oltre le mie aspettative". "Avevamo in mente esattamente una persona quando pensavamo a chi poteva interpretare Aster. Chi poteva portare la forza, la vulnerabilità e la brillantezza al personaggio complesso di Zak? Nessuno tranne Lena Headey", ha aggiunto Katherine Pope, la presidente di Spectrum Originals.

Beacon 23 arriverà prossimamente negli Stati Uniti prima in streaming su Spectrum Originals e poi sulla rete via cavo AMC.