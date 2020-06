Batwoman: Un nuovo personaggio al centro della serie dopo l'addio di Ruby Rose

News Serie TV

La nuova protagonista della serie tv di The CW si chiama Ryan Wilder. Ecco tutti i dettagli.

Kate Kane lascia Batwoman insieme alla sua interprete. Dopo la rottura tra Ruby Rose e la serie supereroistica di The CW, una faccenda dai contorni non del tutto chiari, i produttori stanno optano per una soluzione più radicale ma logica per la seconda stagione: mettere al centro della scena un nuovo personaggio piuttosto che affidare lo stesso a una diversa attrice.

Batwoman: I primi dettagli della nuova protagonista

Lo riportano diverse fonti attendibili, tuttavia senza poter rivelare al momento le ragioni che motiveranno l'improvvisa assenza di Kate Kane. Si sa qualcosa in più, invece, del nuovo personaggio che prenderà il posto della cugina di Batman, stando alle informazioni diffuse in occasione dell'inizio dei casting, per i quali ricordiamo Warner Bros. Television e Berlanti Productions, gli studi di produzione dietro la serie, sono orientati verso l'ingaggio di una rappresentante della comunità LGBTQ.

La nuova eroina di Gotham City si chiama Ryan Wilder, ha circa 25 anni ed è descritta come l'esatto opposto di Kate Kane. "È simpatica, disorganizzata, un po' sciocca e prorompente", si legge nella nota. "Senza nessuno nella sua vita capace di tenerla sulla buona strana, Ryan ha passato gli ultimi anni tra problemi di tossicodipendenza, schivando la polizia e mascherando il suo dolore con pessimi comportamenti. Rimessasi in sesto e tornata sobria, oggi vive in un furgone con la sua pianta. Una ragazza che ruberebbe il latte a un gatto randagio e che potrebbe ucciderti a mani nude, Ryan è una combattente pericolosissima - altamente qualificata ed estremamente disciplinata. È anche apertamente lesbica, nonché atletica, schietta, appassionata e... fallibile". Insomma, qualcosa di diverso dal classico eroe americano.

Batwoman: L'addio di Ruby Rose

La notizia dell'addio di Ruby Rose al ruolo di Kate Kane/Batwoman risale allo scorso mese. Una spiegazione ufficiale delle ragioni che hanno portato l'attrice a una simile, clamorosa decisione non è stata fornita, ma fonti che preferiscono rimanere anonime dicono che è stata presa di comune accordo con la produzione, perché "non era felice di lavorare nella serie. Questo l'ha resa una persona con la quale era piacevole lavorare? No. Quindi hanno deciso - nell'interesse dello show e nell'interesse di tutti - che sarebbe stato meglio separarsi". Alcuni giorni dopo, con un messaggio su Instagram, Rose ha dichiarato: "Non è stata una decisione facile ma chi lo sa, sa... Sono rimasta in silenzio perché questa è la mia scelta per ora".