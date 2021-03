Batwoman sorprende i fan con un ritorno inaspettato

News Serie TV

La seconda stagione della serie tv è attesa in Italia su Premium Action dal 6 aprile.

Otto episodi dopo la sua uscita di scena, Kate Kane sta per tornarne in Batwoman, finalmente. Tuttavia, i suoi tratti saranno un po' diversi da come li ricordavamo. Wallis Day, attrice conosciuta in tv per i suoi trascorsi in Krypton e The Royals, è stata scelta per il ruolo dell'ex giustiziera mascherata di Gotham City nella seconda stagione della serie di The CW, al posto di Ruby Rose.

Batwoman 2: Il ritorno di Kate Kane

Come stiamo raccontando da mesi e come avremo modo di vedere dal 6 aprile, quando la stagione 2 di Batwoman arriverà su Premium Action e in streaming su Infinity, la misteriosa scomparsa di Kate Kane, una conseguenza della decisione della Rose di lasciare la serie, ha portato all'ascesa nelle strade di Gotham di una nuova Batwoman, Ryan Wilder, interpretata da Javicia Leslie. Nell'episodio in onda negli Stati Uniti la scorsa notte - attenzione alle anticipazioni! - una Kate apparentemente priva di sensi è riemersa nelle fogne della città, riconoscibile sotto un fitto intreccio di bende solo dalla sua collana rossa.

In una dichiarazione a TVLine, la co-ideatrice e showrunner Caroline Dries ha confermato: "Wallis Day interpreterà la nostra versione alterata di Kate Kane, ed è un'attrice straordinaria. Sono felicissima che tutti voi possiate vedere quello che dovrà affrontare". E con "alterata" si intende gravemente ustionata, ma ancora viva, nonostante il ritrovamento di alcune parti del suo corpo avevano lasciato intendere negli episodi precedenti che Kate fosse morta. I prossimi episodi riveleranno invece cosa le è successo e dov'è stata in tutto questo tempo, arrivando a tracciare un nuovo percorso per il personaggio.

Il saluto di Wallis Day

In attesa degli sviluppi, Day ha salutato il pubblico della serie scrivendo su Twitter: "Sono super entusiasta di annunciare finalmente che mi sono unita al cast di Batwoman. Sono sicura che potete immaginare quanto questo significhi per me e quanto sia stato incredibile lavorare allo show fino ad ora. Mi hanno fatto sentire tutti la benvenuta ed è fantastico essere tornata a casa con la mia famiglia DC".