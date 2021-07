Batwoman: Robin Givens avrà un ruolo chiave nella stagione 3

News Serie TV

L'attrice di Riverdale si è unita al cast della serie come regolare.

Robin Givens cambia serie ma resta a The CW. L'attrice di Riverdale ha firmato nuovamente con la rete americana per un ruolo regolare definito "chiave" nella terza stagione della serie supereroistica Batwoman. La notizia segue di poche settimane il finale della seconda, il quale ha visto uscire di scena Dougray Scott e il suo personaggio, Jacob Kane.

Batwoman 3: Il ruolo di Robin Givens

Secondo Deadline, Givens interpreterà Jada Jet, il potente amministratore delegato delle Jet Industries. Lei non è prepotente, è il capo. Passionale e stacanovista, Jada ha raggiunto la vetta non per gentile concessione di qualcuno ma attraversando gli alti e bassi della vita, il tutto occupandosi del figlio, un tipo impetuoso nei confronti del quale è estremamente protettiva. Una donna con un passato difficile che l'ha costretta a rinunciare al suo primogenito (o primogenita), Jada ha un animo buono ma farà tutto il necessario per proteggere la sua famiglia.

Tutto lascia pensare - attenzione alle anticipazioni! - che Jada sia la madre di Ryan Wilder, la nuova Batwoman interpretata da Javicia Leslie, dalla quale è stata costretta ad allontanarsi. Ryan è cresciuta credendo che la madre biologica fosse morta di parto, ma nell'ultimo episodio andato in onda negli Stati Uniti Alice le ha rivelato che la donna in realtà è ancora viva.