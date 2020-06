Batwoman non ucciderà Kate Kane: Le rassicurazioni

News Serie TV

La showrunner Caroline Dries scrive ai fan, rivelando anche nuovi dettagli della stagione 2.

Il fatto che Batwoman avrà nella sua prossima seconda stagione una nuova protagonista, Ryan Wilder, non sta a significare che Kate Kane, la precedente giustiziera mascherata di Gotham City, passerà a miglior vita. La rassicurazione arriva dalla showrunner Caroline Dries, la quale nelle scorse ore ha condiviso attraverso i propri social alcuni pensieri sulle conseguenze dell'addio di Ruby Rose alla serie supereroistica e sulla scelta di introdurre un nuovo personaggio al posto della cugina di Batman.

Batwoman: Caroline Dries rivela nuovi dettagli della stagione 2

"In quanto lesbica e come persona che ha passato gli ultimi quindici anni lavorando come sceneggiatrice, sono ben consapevole del topos 'Seppellisci i tuoi gay' [il fenomeno secondo il quale nelle opere di narrativa si tenda a eliminare personaggi omosessuali facendoli morire o mandandoli incontro a un finale triste] e non ho alcun interesse a farne parte", ha scritto Dries. "Ecco perché per me, in quanto showrunner, è importante chiarire qualsiasi disinformazione in merito a Kate Kane e al recasting di Batwoman. Come voi, amo Kate Kane - è la ragione per cui ho voluto fare la serie. Non la faremo sparire. Di fatto, la sua scomparsa sarà uno dei misteri della seconda stagione. Non voglio anticipare nessuna delle nostre sorprese, ma a tutti i nostri fan devoti, sappiate che l'equità LGBTQ+ è al centro di ciò che Batwoman rappresenta e non abbiamo alcuna intenzione di abbandonarla".

Ryan Wilder, la nuova protagonista di Batwoman

Come emerso nei giorni scorsi, in occasione dell'inizio dei casting, dal 2021, quando tornerà su The CW, Batwoman si concentrerà su Ryan Wilder, un personaggio descritto come l'esatto opposto di Kate Kane. Una venticinquenne simpatica, disorganizzata, un po' sciocca e prorompente, lei non ha mai avuto nella sua vita qualcuno in grado di tenerla sulla buona strana, motivo per il quale ha passato gli ultimi anni tra problemi di tossicodipendenza, schivando la polizia e mascherando il suo dolore con pessimi comportamenti. Rimessasi in sesto e tornata sobria, oggi Ryan vive in un furgone con la sua pianta. È una ragazza che ruberebbe il latte a un gatto randagio e che potrebbe ucciderti a mani nude, perché una combattente pericolosissima, altamente qualificata ed estremamente disciplinata. È anche apertamente lesbica, nonché atletica, schietta, appassionata e fallibile.