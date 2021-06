Batwoman: Luke Fox diventa Batwing nelle prime foto ufficiali

News Serie TV

Camrus Johnson indosserà il costume del supereroe e diventerà il partner di Batwoman nella lotta al crimine.

Mentre negli Stati Uniti prosegue la programmazione della seconda stagione di Batwoman, ben oltre il consueto dopo che la pandemia di Covid-19 ne ha ritardato l'arrivo in tv, The CW galvanizza i fan della serie e più in generale quelli del Batverse mostrando le prime foto ufficiali di Luke Fox, il personaggio interpretato da Camrus Johnson, nel costume-armatura di Batwing, una svolta attesa sin dal debutto della serie nel 2019.

Batwoman 2: Luke Fox diventa Batwing

Il costume è una creazione di Maya Mani, la stessa costumista che ha curato il costume della nuova Batwoman interpretata da Javicia Leslie. "Onestamente, è difficile spiegare quanto significhi per me indossare il costume di Batwing e interpretare ufficialmente il mio primo supereroe", ha detto Johnson in un comunicato. "Il motivo principale per il quale volevo essere in Batwoman era per questa opportunità: dare ai bambini come me un altro eroe nero al quale guardare e con il quale relazionarsi. È difficile non sorridere quando mi guardo allo specchio con il simbolo del pipistrello sul petto, e continuerò a sorridere a ogni scena di combattimento, a ogni fantastica acrobazia e ogni volta che Batwing sarà finalmente in campo a Gotham!".

Nella stagione 3, Batwing diventerà il partner di Batwoman nella lotta al crimine, una congiunzione che si spera li aiuterà a ripulire il casino che tra qualche settimana andrà in scena nel finale di stagione. Ma prima che Luke Fox possa abbracciare completamente la natura fantastica e potente del suo super-costume, dovrà superare i propri demoni personali. "Abbiamo costruito il personaggio di Batwing partendo da una storia di Luke profondamente personale e complicata che abbiamo iniziato a creare nella prima stagione e non vedo l'ora di svelarla nel corso della terza", ha dichiarato la co-ideatrice Caroline Dries a Entertainment Weekly. Johnson ha aggiunto: "Credo che il suo essere finalmente pronto a lasciare la Batcaverna e scendere in campo ci dia un sacco di suggerimenti su cosa Luke possa fare".