Batwoman: Ecco perché Kate Kane non tornerà nella stagione 2

I produttori hanno preferito introdurre una nuova protagonista, Ryan Wilder.

Chiarite, almeno apparentemente, le ragioni dietro l'addio di Ruby Rose a Batwoman, ai fan della serie supereroistica di The CW resta da capire il motivo per cui i produttori hanno scelto di non mantenere Kate Kane al centro delle storie, affidandolo a una nuova attrice, ma di "disfarsi" anche di questo, cedendo il mantello della giustiziera di Gotham City a un personaggio completamente nuovo, Ryan Wilder. Li ha spiegati la showrunner Caroline Dries.

Chi è Ryan Wilder, la nuova protagonista di Batwoman?

Come rivelato la scorsa settimana, all'inizio della seconda stagione Kate Kane uscirà in qualche modo di scena, cedendo il testimone a Ryan Wilder. Stano alle informazioni trapelate dai casting, la nuova eroina di Gotham City ha circa 25 anni ed è descritta come l'esatto opposto di Kate Kane: è simpatica, disorganizzata, un po' sciocca e prorompente. Senza nessuno nella sua vita capace di tenerla sulla buona strana, Ryan ha passato gli ultimi anni tra problemi di tossicodipendenza, schivando la polizia e mascherando il suo dolore con pessimi comportamenti. Rimessasi in sesto e tornata sobria, oggi vive in un furgone con la sua pianta. Una ragazza che ruberebbe il latte a un gatto randagio e che potrebbe ucciderti a mani nude, Ryan è una combattente pericolosissima - altamente qualificata ed estremamente disciplinata. È anche apertamente lesbica, nonché atletica, schietta, appassionata e fallibile.

Perché una nuova protagonista?

Intervenendo all'ATX Television Festival, un'edizione quella di quest'anno senza incontri dal vivo ma in videoconferenza da casa, Dries ha risposto ai timori secondo cui il nuovo personaggio renderà praticamente insignificante quanto raccontato finora, spiegando: "Ad essere onesta, ho considerato l'opzione 'recasting à la soap opera' fino quasi ad abbracciarla, perché egoisticamente avevamo già scritto un paio di episodi e dal punto di vista della transizione sarebbe stato perfetto. Ma dopo ulteriori riflessioni - e posso dire che [il produttore esecutivo e demiurgo dell'Arrowverse] Greg Berlanti mi ha aiutato a fare questa scelta - è stato come 'Penso che dovremmo semplicemente riavviare Batwoman come un personaggio diverso'".

Dopo aver ringraziato Rose "per tutto quello che ha riversato nel personaggio di Kate Kane", Dries ha detto che questa soluzione "fa bene anche ai telespettatori, perché non chiederemo loro di notare 'l'elefante nella stanza' accettando un nuovo volto come la stessa persona. Ryan Wilder è un personaggio completamente nuovo che in passato è stato ispirato da Batwoman, quindi ne prenderà il mantello. Forse non è al momento la persona giusta per farlo, quindi è questo che lo rende interessante".