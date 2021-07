Batwoman 3: Victoria Cartagena sarà Renee Montoya come in Gotham

News Serie TV

L'attrice riprenderà il ruolo dell'agente di polizia di Gotham nella terza stagione della serie tv di The CW.

Victoria Cartagena sarà l'agente di polizia Renee Montoya ancora una volta. L'attrice, interprete del personaggio LGBTQ+ della DC Comics nella prima stagione di Gotham, è stata scelta da The CW per vestire i panni di una diversa versione dello stesso personaggio nella terza stagione di Batwoman.

"Immagino ci siano delle questioni in sospeso tra me e Renee Montoya", ha scritto l'attrice su Twitter commentando la notizia del suo arrivo in Batwoman. "Sono davvero entusiasta di unirmi a questo gruppo di attori, sceneggiatori e membri della troupe di talento, i quali stanno facendo la differenza nella serie! Mi hanno accolto con grande affetto! Sono grata, emozionata ed euforica".

La Renee Montoya di Batwoman

Nella stagione 3, che negli Stati Uniti debutterà su The CW il 13 ottobre, Renee Montoya ci sarà presentata come un'ex agente del Dipartimento di Polizia di Gotham, che ha lasciato nel momento in cui si è resa conto di non sopportare più la corruzione all'interno dello stesso. Ora gestisce la "freaks division", che ancora per poco non ha visto molta azione finora. Virtuosa, pragmatica e queer, Renee è una donna con una missione molto personale (e misteriosa): aiutare a pulire le strade di Gotham nel modo giusto, con qualsiasi mezzo necessario.

Basandoci sulla storia del personaggio, creato originariamente per la serie animata Batman ma introdotto prima nei fumetti della DC Comics perché la casa editrice se ne era innamorata, il suo arrivo in Batwoman ha più senso di quanto forse ne avesse in Gotham, serie che lasciò dopo una manciata di episodi. Nei fumetti, infatti, Renee è uno dei principali interessi amorosi di Kate Kane. Una relazione che però difficilmente vedremo nella serie di The CW, giacché la seconda stagione ha raccontato l'uscita di scena di Kate, cedendo il mantello di Batwoman a Ryan Wilder (Javicia Leslie).