Batman e Superman: In arrivo due nuove serie animate di HBO Max

Il progetto incentrato sul Cavaliere Oscuro sta coinvolgendo l'ideatore dell'iconica e rivoluzionaria serie animata degli anni '90 Bruce Timm.

A HBO Max, l'offerta di serie animate basata sui personaggi della DC Comics cresce di pari passo con quella sempre più interessante di serie live-action. Dopo il successo di pubblico e critica di Harley Quinn e Young Justice, il servizio di video in streaming ha annunciato l'ordine di Batman: Caped Crusader e My Adventures With Superman, nuove serie animate - prodotte in collaborazione con Cartoon Network - basate sui due più celebri supereroi dei fumetti DC, Batman e Superman. E giusto per mettervi ancora più agitazione, il primo dei due progetti sta coinvolgendo nientedimeno che Bruce Timm, l'ideatore dell'iconica serie animata degli anni '90 Batman, oltre a J.J. Abrams e Matt Reeves.

I dettagli di Batman: Caped Crusader

Descritta come una reinterpretazione della mitologia del Cavaliere Oscuro, Batman: Caped Crusader utilizzerà tecniche e tecnologie di animazione all'avanguardia per reinventare Batman e la sua iconica galleria di nemici con una narrazione sofisticata, personaggi ricchi di sfumature e intense sequenze d'azione, tutte ambientate in un mondo visivamente sorprendente. "Siamo più che entusiasti di lavorare insieme per riportare in vita questo personaggio e raccontare nuove avvincenti storie a Gotham City", hanno dichiarato Timm, Abrams e Reeves in un comunicato. "La serie sarà elettrizzante, cinematografica ed evocativa delle radici noir di Batman, mentre si immergerà più a fondo nella psiche di questi personaggi iconici. Non vediamo l'ora di condividere questo nuovo mondo".

"È sempre divertente nutrire l'appetito insaziabile che i fan hanno per tutto ciò che riguarda Batman", ha detto nel frattempo il presidente di Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics Tom Ascheim. "Batman: Caped Crusader intratterrà i fan vecchi e nuovi allo stesso modo e, con un team creativo così impressionante, siamo sicuri di avere un altro futuro classico di Batman in preparazione". Sam Register, presidente dei Warner Bros. Animation and Cartoon Network Studios, ha aggiunto: "Batman di Timm è stato un capolavoro che ha plasmato la percezione del personaggio per un'intera generazione di fan. È con questo spirito che riuniamo tre maestri del racconto, J.J., Matt e Bruce, ciascuno con una propria comprensione intuitiva e un sentimento di affetto per il personaggio, per creare una nuova serie che ne porterà avanti la stessa, rivoluzionaria eredità".

I dettagli di My Adventures With Superman

Con le voci di Jack Quaid (The Boys) e Alice Lee (Lo straordinario mondo di Zoey), rispettivamente nei ruoli di Clark Kent e Lois Lane, My Adventures With Superman segue l'alieno venuto da Krypton mentre costruisce la sua identità segreta di Superman e abbraccia il suo ruolo di eroe di Metropolis - e forse anche del mondo. Lois, sulla buona strada per diventare una famosa giornalista investigativa, prende l'aspirante fotografo Jimmy Olsen sotto la propria ala. Nel frattempo, Clark e Lois cominciano a provare qualcosa l'uno per l'altra mentre condividono avventure, inseguono cattivi, inciampano in segreti e scoprono cosa significhi essere Superman e Lois Lane.

"Superman è tuttora uno dei supereroi più iconici e amati al mondo", ha commentato la responsabile della programmazione Kids & Family di Warner Bros. Amy Friedman in un comunicato. "Questa nuova versione del team Warner Bros. Animation offre un moderno e riconoscibile Clark Kent insieme con un'impavida e intelligente Lois Lane mentre affrontano le piccole e grandi sfide sia del diventare adulti sia del cercare di salvare il mondo".