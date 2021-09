Babylon 5: Il creatore J. Michael Straczynski al lavoro su un revival per The CW

News Serie TV

Il nuovo progetto rivisita la serie originale, andata in onda con successo dal 1993 al 1998 per cinque stagioni.

Negli anni '90 è stata una delle serie di fantascienza più amate e seguite e ora, come sta accadendo a molti titoli di successo del passato, potrebbe tornare con un revival. Parliamo di Babylon 5, acclamato drama sci-fi creato da J. Michael Straczynski e andato in onda per cinque stagioni dal 1993 al 1998. Come riportato dai media americani, un revival - precisamente un "reboot da zero" visto che si tratterebbe della stessa storia rivisitata - è in sviluppo presso la rete The CW, con il creatore della serie originale al timone.

Babylon 5: La trama e il successo della serie originale

Lanciata dal film pilota The Gathering, Babylon 5 era ambientata nel futuro, precisamente tra il 2257 e il 2262. Al centro della storia c'era una vasta stazione spaziale chiamata Babylon 5 e in orbita attorno a un pianeta, costruita per garantire la pace tra l'Alleanza Terrestre e i popoli alieni. La serie ha rivoluzionato la narrativa sci-fi in tv, visto che è stata la prima a introdurre agli spettatori il concetto di una storia che - durando 5 anni, un anno per ogni stagione - aveva un inizio, una parte centrale e un finale già definiti. Per il suo lavoro nella serie, Straczynski ha vinto numerosi premi, inclusi due Hugo Awards, il Saturn Award e il Ray Bradbury Award. Babylon 5 ha ottenuto anche cinque nomination agli Emmy vincendo per il trucco e per gli effetti speciali. Terminata la serie, Straczynski - che intanto ha lavorato anche con le sorelle Wachowski nella serie Netflix Sense8 - ha continuato a raccontare storie dell'universo di Babylon 5 nella serie di TNT Crusade, in alcuni lungometraggi, romanzi e fumetti della DC.

Babylon 5: La trama del potenziale revival

Scritto dallo stesso Straczynski, il revival di Babylon 5 ruoterebbe attorno a John Sheridan (interpretato da Bruce Boxleitner nella serie originale), un ufficiale delle forze terrestri con un passato misterioso, assegnato a Babylon 5, una stazione spaziale lunga otto chilometri nello spazio neutrale, un porto per viaggiatori, contrabbandieri, esploratori aziendali e diplomatici alieni in un momento di pace costantemente minacciata dalla guerra. Il suo arrivo innesca un destino che non avrebbe potuto immaginare, quando una società di esplorazione terrestre innesca accidentalmente un conflitto con una civiltà molto più avanzata della nostra. A quel punto Sheridan e il resto dell'equipaggio di B5 diventano l'ultima speranza per la sopravvivenza della razza umana.