Baby 3: Da oggi su Netflix la stagione finale della provocatoria serie originale italiana

È disponibile in streaming l'ultimo capitolo del teen drama ispirato allo scandalo delle baby-squillo dei Parioli: come si concluderà la storia?

È arrivata la resa dei conti. Nella terza e ultima stagione di Baby, disponibile in streaming su Netflix da oggi, i giovani protagonisti saranno costretti a crescere improvvisamente dopo aver preso coscienza delle loro azioni. Con gli ultimi 6 episodi si concludono le turbolente avventure di Chiara (Benedetta Porcaroli), Ludovica (Alice Pagani) e tutti gli altri ragazzi del Collodi. Cosa aspettarsi da questo epilogo? Ecco tutte le novità della stagione finale.

Baby 3: Una storia in evoluzione che farà maturare i protagonisti

Nell'ultima stagione di Baby tutti i protagonisti dovranno affrontare la verità e prendersi le proprie responsabilità. Dopo le drammatiche rivelazioni del finale della seconda stagione, l'amicizia tra Chiara e Ludovica è messa in seria discussione. Le dinamiche familiari sembrano essere cambiate per sempre, anche se le reazioni dei genitori saranno diverse. Ci sarà, infatti, chi tenterà di fare di tutto per aiutare i propri figli e chi, al contrario, proverà a salvare le apparenze fino alla fine. "La stagione finale di Baby chiude un ciclo importante sia dal punto di vista narrativo che per le persone coinvolte nella realizzazione. Ci siamo resi conto che anche noi in qualche modo dovevamo stare al passo cercando con ogni stagione di dare qualcosa in più, di scavare sempre un po' più a fondo nella testa dei personaggi cercando nuovi linguaggi per raccontarli al meglio", hanno fatto sapere i registi Andrea De Sica, Letizia Lamartire e Antonio Le Fosse (quest'ultimo nuova aggiunta dietro la macchina da presa, in questa stagione). Nel capitolo finale, hanno spiegato gli addetti ai lavori, "i personaggi cercano più che mai di recuperare una purezza, un’ingenuità perduta, prima che sia troppo tardi. Gli adulti cercano di tornare a essere un punto di riferimento, mentre i ragazzi vogliono tornare a sognare". Man mano che ci si avvicina al finale, allora, si nota che i registi hanno messo in scena il subconscio dei personaggi attraverso scene quasi oniriche che scavano dentro i protagonisti e tirano fuori le loro reali motivazioni.

Il cast e i nuovi personaggi

Oltre alle due ragazze al centro della storia, rivedremo tutti i protagonisti già conosciuti cioè Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica), Denise Capezza (Natalia), Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Giuseppe Maggio (Fiore), Massimo Poggio (Arturo), Tommaso Ragno (Fedeli), Galatea Ranzi (Elsa), Max Tortora (Roberto) e Thomas Trabacchi (Tommaso). Un ruolo importante, in questa ultima stagiione, sarà svolto però da tre nuovi personaggi interpretati da Anna Lou Castoldi (Aurora), Antonio Orlando (Pietro) e Ludovico Succio (Alessandro) che infonderanno nuova linfa alla trama preparando, assicurano i registi, "un finale senza esclusione di colpi".

Baby: Una colonna sonora ricercata

Da sempre ogni brano della colonna sonora di Baby è scelto con cura, per accompagnare al meglio alcune tra le scene più emozionanti della serie. Anche in questo ultimo capitolo, la musica svolge un ruolo chiave. A canzoni inedite composte appositamente per la serie tv da Yakamoto Kotzuga, si alternano nuove uscite di artisti di fama nazionale ed internazionale, come Achille Lauro e Levante, i cui rispettivi brani Maleducata e Vertigine sono stati anticipati in anteprima proprio nei trailer della terza stagione. Artisti dallo stile musicale raffinato e sofisticato, tra cui Afterhours, Billie Eilish, Dark Polo Gang, London Grammar, Nahaze, FKA Twigs, sono i protagonisti di una colonna sonora piena di hit e di brani che per testo e mood si adattano perfettamente alle scene più toccanti di questo epilogo.