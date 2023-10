Ayrton Senna: Al via in Brasile le riprese della miniserie biografica di Netflix, ecco la prima foto del cast

News Serie TV

Nei panni del celebre pilota di Formula 1 l'attore brasiliano Gabriel Leone.

Sono iniziate in Brasile le riprese di Senna, la nuova miniserie di Netflix sull'emozionante storia di uno dei più grandi eroi del Paese, Ayrton Senna, celebre pilota di Formula 1 scomparso nel 1994 in seguito a un tragico incidente. Dopo l'annuncio dell'attore brasiliano Gabriel Leone (Ferrari) nel ruolo di protagonista, il servizio streaming definisce il resto del cast, condividendo una sua prima foto.

Ayrton Senna raccontato in una miniserie di Netflix

Scritta da Vicente Amorim (con il quale Leone ha già collaborato in Duetto) e da lui diretta con Julia Rezende, Senna descriverà per la prima volta il percorso di superamento di ostacoli, alti e bassi e gioie e dolori di Ayrton, esplorando la sua personalità e le sue relazioni personali. Il punto di partenza sarà l'inizio della carriera agonistica del tre volte campione di Formula 1, quando si trasferì in Inghilterra per gareggiare nella Formula Ford, fino al dramma di Imola, in Italia, durante il Gran Premio di San Marino.

Leone è affiancato da Alice Wegmann, Camila Márdila (Buongiorno, Verônica), Christian Malheiros (Sintonia), Gabriel Louchard (Rock Story), Hugo Bonemer, Julia Foti, Marco Ricca, Pâmela Tomé e Susana Ribeiro (O Mecanismo). Le riprese si terranno a San Paolo e Angra dos Reis nello stato di Rio de Janeiro. Alcune scene della miniserie, che è una delle produzioni più ambiziose e innovative di Netflix Brasile, sono state girate già in Argentina e Uruguay. Dal Brasile si sposteranno poi nel Regno Unito.

Foto: Aline Arruda / Netflix