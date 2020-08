Away: Il trailer ufficiale della serie di Netflix con Hilary Swank astronauta

News Serie TV

Il drama disponibile in streaming dal prossimo 4 settembre.

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale e il poster promozionale di Away, nuova serie originale, disponibile in streaming dal 4 settembre, con la protagonista Hilary Swank nel ruolo di una madre astronauta costretta a lasciare la sua famiglia per intraprendere una missione su Marte. Temi attualissimi in questi mesi di nuova corsa alla conquista dello spazio per la Terra.

La trama e il cast di Away

Creata da Andrew Hinderaker (Penny Dreadful) e da lui prodotta a livello esecutivo con Swank e l'ideatore di Friday Night Lights Jason Katims, Away si presenta come un drama epico, emozionante e commovente che, tra le altre cose, celebra gli incredibili progressi che gli esseri umani sono in grado di raggiungere, oltre ai sacrifici personali che devono sopportare lungo la strada. Mentre si prepara a guidare un equipaggio internazionale nella prima missione su Marte, l'astronauta statunitense Emma Green (Swank) deve accettare di abbandonare il marito (Josh Charles, The Good Wife) e la figlia adolescente (Talitha Bateman, Hart of Dixie) proprio quando hanno maggiore bisogno di lei. Il viaggio nello spazio diventa sempre più movimentato e, allo stesso tempo, si complicano i rapporti tra gli astronauti ed emergono gli effetti della distanza dai propri cari rimasti sulla Terra.

Nella serie recitano anche Mark Ivanir (The New Pope) nel ruolo di Misha Popov, un cosmonauta e ingegnere russo in missione su Marte con Emma; Ato Essandoh (Chicago Med, Altered Carbon) di Kwesi Weisberg-Adebayo, un botanico di fama mondiale che porta con sé la speranza di far crescere la vita sul Pianeta Rosso; Ray Panthaki (Gangs of London) di Ram Arya, un pilota di caccia dell'Aeronautica militare indiana che, contrariamente agli altri, è quasi solo al mondo; Vivian Wu di Lu Wang, un chimico e un'astronauta intelligente e pragmatica che rappresenta la Cina; e Monique Curnen (Power) di Melissa Ramirez, il collegamento tra Emma e la Terra, un'ex astronauta che ha rinunciato a una carriera "tra le stelle" per sostenere la sua bambina con bisogni speciali.