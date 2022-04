Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer: il trailer ufficiale della serie Netflix

News Serie TV

Manuel Garcia-Rulfo e Neve Campbell sono i protagonisti di questa nuova serie Netflix, in streamig dal 13 maggio, che racconta le avventure dell'idealista e anticonformista Mickey Haller, l'avvocato creato dallo scrittore Michael Connelly.

Mickey Haller è un avvocato penalista di Los Angeles, ma non è il solito avvocato penalista di Los Angeles. Haller è un tipo idealista e anticonformita: non ha un ufficio, per esempio. Anzi ce l'ha, ma non il solito ufficio: il suo ufficio è un'automobile, una Lincoln Town Car, a bordo della quale prepara i suoi casi e con la quale si posta attraverso la città.

Mickey Haller è nato dalla penna dello scrittore americano Michael Connelly, che gli ha dedicato una serie di romanzi, il primo dei quali si intitolava appunto "The Lincoln Lawyer", da noi diventato "Avvocato di difesa", adattato nel 2011 per il grande schermo in un film che vedeva Matthew McCounaghey nei panni del protagonista.

Ora Haller sta per sbarcare su Netflix, con una serie che lo vede protagonista e che si intitola proprio Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer. Che, però, giusto per confondere un po' le idee, si basa principalmente sulla trama del secondo dei romanzi di Haller scritti da Connelly, quello che si intitola "La lista".

Nella serie - che debutta in streaming il 13 maggio e di cui vi mostriamo il trailer ufficiale - a interpretare Haller c'è Manuel Garcia-Rulfo, mentre la Neve Campbell di Scream interpreta Maggie McPherson, che non è solo un procuratore distrettuale di Los Angeles, ma anche la ex moglie di Mickey: un personaggio che, nel film con McCounaghey, era interpretato da Marisa Tomei.

A completare il cast ci sono Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson e Christopher Gorham.





