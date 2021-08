Avatar: La leggenda di Aang, Netflix annuncia il cast della serie live-action

News Serie TV

Il giovane attore de L'ombra dello scorpione Gordon Cormier sarà Aang. Trovati anche Katara, Sokka e Zuko.

Forse pensavate che questo giorno non sarebbe mai arrivato, ma è tutto reale. Il volto di Aang è ora reale. Netflix ha annunciato che sarà l'undicenne Gordon Cormier (già visto all'opera ne L'ombra dello scorpione) a interpretare il monaco appartenente al popolo dei Nomadi dell'Aria nell'adattamento live-action della popolare serie animata di Nickelodeon Avatar: La leggenda di Aang. Al cast della serie si sono uniti anche Kiawentiio (Chiamatemi Anna), Ian Ousley (Tredici) e Dallas Liu (PEN15) con i ruoli di Katara, Sokka e Zuko rispettivamente.

I personaggi di Avatar: La leggenda di Aang

Aang è un dodicenne impavido e amante dell'avventura che si dà il caso sia l'Avatar, padrone di tutti e quattro gli elementi (aria, acqua, terra e fuoco) e custode dell'equilibrio e della pace nel mondo. Un prodigio e un eroe riluttante, Aang lotta per affrontare il fardello dei suoi doveri pur mantenendo la sua natura avventurosa e giocosa. Katara è una dominatrice dell'acqua determinata e piena di speranza, l'ultima nel suo piccolo villaggio. Sebbene abbia solo 14 anni, ha già affrontato una terribile tragedia personale che le ha impedito di raggiungere il suo vero potenziale, sebbene questo non abbia mai offuscato il suo spirito cordiale e premuroso. Sokka è il sardonico e intraprendete fratello sedicenne di Katara. Molto sicuro di sé, persino sfacciato, lui prende molto seriamente le sue responsabilità come capo della sua tribù, nonostante i dubbi sulle sue abilità di guerriero, dubbi che maschera con l'ingegno e il senso dell'umorismo. Infine, Zuko è un abile domatore del fuoco e l'acuto e protetto principe ereditario della Nazione del Fuoco. Attualmente in esilio in giro per il mondo, lui sta cercando ossessivamente di catturare l'Avatar, perché crede che sia l'unico modo per reclamare la sua vita e soddisfare le richieste del suo crudele e dispotico padre.

I dettagli di Avatar: La leggenda di Aang e le rassicurazioni dell'ideatore

Il progetto è nelle mani di Albert Kim (Sleepy Hollow, Nikita), che ha preso il posto degli ideatori della serie originale Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko dopo la loro decisione di fare un passo indietro per divergenze creative con Netflix, che si è poi affrettatosi ad assicurare che l'adattamento sarà "autentico". Il team di produzione include Dan Lin (The LEGO Movie, Aladdin), Lindsey Liberatore (Walker) e Michael Goi (Swamp Thing, American Horror Story), mentre la regia è stata affidata a Roseanne Liang (Friday Night Bites), Goi e Jabbar Raisani (Il Trono di Spade, Lost in Space).

"Quando Avatar: La leggenda di Aang andò in onda per la prima volta su Nickelodeon, mia figlia non era abbastanza grande per capire completamente la storia", ha raccontato Kim. "Eppure, la trovavo incollata al televisore ogni settimana, affascinata dalle avventure di Aang e dei suoi amici (che sarebbero diventati presto i suoi amici). Iniziai a guardarla insieme a lei con l'idea di aiutarla a capire cosa stava succedendo. Ma i miei doveri di papà caddero rapidamente nel dimenticatoio quando mi ritrovai risucchiato nel mondo e nei personaggi, e presto finimmo a guardarlo fianco a fianco, entrambi travolti dal singolare mix di azione, umorismo e narrazione epica. Inoltre, non mi sfuggì come questo fosse un mondo che attingeva alle culture e alle leggende asiatiche, ancora oggi una rarità, qualcosa che come padre asiatico-americano apprezzai molto. Il fatto che mia figlia potesse vedere sullo schermo personaggi che le assomigliavano è stato più che divertente. È stato un dono".

Kim ha aggiunto che la versione live-action "stabilirà un nuovo punto di riferimento in quella rappresentazione e avvicinerà un'intera nuova generazione di fan", e che ha accettato di unirsi al progetto perché era "un'occasione per mostrare personaggi asiatici e indigeni come persone che vivono e respirano. Non solo in un cartone animato, ma in un mondo che esiste davvero, molto simile a quello in cui viviamo". Ma state tranquilli, ha garantito di non voler "cambiare le cose per il gusto di farlo", o "modernizzare la storia" e "torcerla per adattarla alle tendenze attuali". "Non fraintendetemi. Espanderemo e faremo crescere il mondo e ci saranno sorprese per i vecchi fan e quelli nuovi. Ma durante questo processo, la nostra parola d'ordine sarà 'autenticità'. Nella storia. Nei personaggi. Nelle influenze culturali. L'autenticità è ciò che ci sta facendo andare avanti, sia davanti che dietro la macchina da presa, motivo per il quale abbiamo messo insieme una squadra senza precedenti". E ha concluso: "Ma alla fine, la ragione per cui ho deciso di farlo è che da qualche parte là fuori un ragazzino è incollato al televisore, in attesa di essere accompagnato in un viaggio incredibile. E voglio prenderlo per mano, sperando che lo facciate anche voi".