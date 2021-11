Avatar: La leggenda di Aang, Daniel Dae Kim sarà il Signore del Fuoco Ozai

News Serie TV

L'attore di Lost e Hawaii Five-0 raggiunge gli altri membri del cast Gordon Cormier e Dallas Liu.

Aggiunta prominente al cast di Avatar: La leggenda di Aang, adattamento live-action della popolare serie animata omonima, in arrivo prossimamente su Netflix. Il veterano di Lost e Hawaii Five-0 Daniel Dae Kim, a brevissimo anche nella stagione 2 di The Hot Zone, ha firmato con il servizio di video in streaming per il ruolo del Signore del Fuoco Ozai.

La trama di Avatar: La leggenda di Aang

Scritta da Albert Kim (Sleepy Hollow, Nikita), Avatar: La leggenda di Aang racconta di un mondo in cui la popolazione è divisa in quattro nazioni corrispondenti ai quattro elementi (acqua, terra, aria e fuoco). Gordon Cormier (L'ombra dello scorpione) interpreta il protagonista, Aang, un giovane sul quale grava la non facile missione di rappacificare queste nazioni grazie alla sua abilità di destreggiare tutti e quattro gli elementi. Un dodicenne impavido e amante dell'avventura, Aang sente il peso dell'essere il custode dell'equilibrio e della pace nel mondo ma non si tira indietro di fronte al fardello di affrontare i suoi doveri, sebbene senza rinunciare alla sua natura avventurosa e giocosa.

Il ruolo di Daniel Dae Kim

Il Signore del Fuoco Ozai è il leader spietato della Nazione del Fuoco, il quale esige che tutti rispettino i suoi standard impossibili, in modo particolare il Principe Zuko (Dallas Liu, PEN15), suo figlio. La determinazione di Ozai a conquistare e unire il mondo sotto il dominio dei dominatori del fuoco è un fardello familiare. Crede infatti che il suo destino sia finire una guerra cominciata dai suoi antenati.

Per Kim questo non sarà il primo contatto con il mondo di Avatar: l'attore ha doppiato brevemente il generale Fong nell'originale serie animata ed è stato la voce di Hiroshi Sato nel sequel La leggenda di Korra. In aggiunta ai giovani attori già nominati, il cast dell'adattamento include i precedentemente annunciati Kiawentiio Tarbell (Chiamatemi Anna) e Ian Ousley (Tredici).

Foto Daniel Dae Kim: Taylor Jewell (Invision/AP)