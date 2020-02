Atypical rinnovata per una quarta e ultima stagione

News Serie TV

La comedy tornerà con l'ultimo ciclo di episodi su Netflix il prossimo anno.

Prepariamo i fazzoletti e abituiamoci all'idea di dover dire addio a Sam Gardner. Atypical è stata rinnovata per una quarta e ultima stagione da Netflix. L'ultimo ciclo di episodi, 10 per l'esattezza, arriverà in streaming nel 2021. Lo ha rivelato lo stesso servizio di video in streaming con un toccante video-annuncio.

"Vi hanno fatto ridere, piangere, abbracciare e fare amicizia. Ora vedete come si concluderà la storia", si legge nella clip. Creata, scritta e prodotta da Robia Rashid, Atypical racconta la storia di Sam (Keir Gilchrist), diciannovenne affetto da sindrome dello spettro autistico alle prese con le sfide della sua età: dall'amore all'indipendenza. Nell'ultima stagione torneranno tutti i membri del cast principale: oltre a Gilchrist vedremo Jennifer Jason Leigh, Michael Rapaport, Brigette Lundy-Paine, Nik Dodani, Jenna Boyd, Amy Okuda, Graham Rogers e Fivel Stewart.

"Sono esaltata all'idea della quarta stagione di Atypical", ha detto la creatrice in un comunicato. "E anche se sono triste di essere vicino alla fine, sono incredibilmente grata per aver avuto la possibilità di raccontare questa storia. I nostri fan sono stati dei bellissimi e vivaci sostenitori dello show. Grazie per aver ascoltato in modo così aperto la voce di Sam e le sue storie, così pure quelle della famiglia Gardner. Spero che l'eredità di Atypical continui a vivere nelle voci inascoltate di chi continuerà invece ad essere ascoltato e che, anche dopo la fine della serie, continueremo a raccontare storie divertenti ed emozionanti da punti di vista inediti che di solito sono poco rappresentati", ha concluso.