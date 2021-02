Attrazione fatale, Flashdance e altri film cult ispirano nuove serie tv di Paramount+

News Serie TV

Il servizio di video in streaming sta lavorando anche agli adattamenti tv di Love Story, Perché un assassinio e Un colpo all'italiana.

Paramount+ pesca dall'enorme e prestigioso catalogo di Paramount Pictures per trovare idee su nuove serie tv da sviluppare. In occasione dell'evento di presentazione dei nuovi progetti agli investitori, il servizio di video in streaming di Viacom CBS - noto precedentemente come CBS All Access - ha annunciato lo sviluppo di ben cinque nuove serie tv basate su film di culto che hanno fatto la storia del cinema: Attrazione fatale, Love Story, Perché un assassinio, Un colpo all'italiana e Flashdance (la notizia di una serie tv remake di quest'ultimo era già trapelata qualche mese fa).

Cinque nuove serie tv di Paramount+ tratte da film del passato

Attrazione fatale

La serie basata su Attrazione fatale, il celebre thriller del 1987 con Michael Douglas e Glenn Close rivisiterà la storia in chiave moderna. Secondo la descrizione ufficiale, "parlerà di come la cultura moderna ha a che fare con donne forti, disordini della personalità, vergogna delle vittime e controllo coercitivo". Alexandra Cunningham e Kevin Hynes (Dirty John) saranno sceneggiatori e produttori esecutivi.

Love Story

La consolidata coppia di autori formata da Josh Schwartz e Stephanie Savage (gli stessi dietro al successo di OC e Gossip Girl) lavorerà invece al remake tv di Love Story, la struggente storia d'amore portata sul grande schermo nel 1970 da Ryan O'Neal e Ali MacGraw. "Dalla colonna sonora, al conflitto di classe, al classico stile americano. Tutto in Love Story è iconico", hanno dichiarato Schwartz e Savage a The Hollywood Reporter. "Non vediamo l'ora di riadattarlo per le nuove generazioni".

Perché un assassinio e Un colpo all'italiana

Perché un assassinio, il film thriller del 1974 con Warren Beatty, ispirerà invece una serie che racconterà le indagini di un ostinato giornalista che cerca di smascherare i segreti di un'organizzazione criminale specializzata in omicidi politici. Su Un colpo all'italiana, del quale è stato già prodotto un remake con Mark Wahlberg e Charlize Theron nel 2003, sarà basata una serie che racconterà una complicata rapina, ma non abbiamo ulteriori informazioni sul progetto.

Flashdance

Come già annunciato lo scorso ottobre, infine, la serie tv basata su Flashdance sarà incentrata su "una giovane protagonista nera che sogna di diventare una ballerina e, lavorando in un locale notturno, lotta per trovare il proprio posto nel mondo e imparare ad amare se stessa". La sceneggiatura è affidata a Tracy McMillan (Good Girls Revolt).