Asterix & Obelix: il Duello dei Capi, il trailer italiano della serie animata Netflix!

News Serie TV

Nel 2025 tornano Asterix e Obelix in animazione, con la serie che adatta un celebre albo di Goscinny & Uderzo, "Asterix e il duello dei capi". Ecco il primo teaser trailer in italiano.

È sempre un bel momento quando Asterix e Obelix tornano in una forma audiovisiva fedele al fumetto di René Goscinny & Albert Uderzo: sta per succedere ancora, questa volta sotto forma di una miniserie animata per Netflix, in partenza nel 2025, codiretta e cosceneggiata da Alain Chabat, che non era nuovo agli adattamenti asterixiani. Asterix & Obelix: Il Duello dei Capi, di cui vi presentiamo il primo teaser trailer in italiano, viene dall'albo "Asterix e il Duello dei Capi", risalente alla metà degli anni Sessanta.





Asterix & Obelix: Il Duello dei Capi, trama e dietro le quinte del progetto Netflix

Asterix & Obelix: Il Duello dei Capi adatta il fumetto originale in cinque episodi da trenta minuti, prodotti dallo studio TAT di Tolosa, già dietro a recenti e movimentati lungometraggi animati in CGI, come A spasso con Willy e Argonuts - Missione Olimpo. Dell'adattamento si occupa l'attore e regista Alain Chabat, che oltre vent'anni or sono già firmò l'Asterix & Obelix: Missione Cleopatra dal vero, interpretandovi anche Giulio Cesare. Qui doppierà lui stesso nella versione originale Asterix, mentre Obelix sarà affidato a Gilles Lellouche, che l'ha incarnato dal vivo nel dimenticabile Asterix & Obelix - Il regno di mezzo dell'anno scorso. Non conosciamo ancora chi darà la voce ai personaggi nella versione italiana, né è facile prevederlo: nei recenti e ottimi Asterix e il Regno degli Dei e Asterix e il segreto della pozione magica i due buffi eroi sono stati interpretati rispettivamente dalle coppie Marco Mete - Saverio Indrio e Massimo De Ambrosis - Renato Cecchetto (compianto).

L'albo originale, pubblicato a puntate su Pilote nel 1964 poi raccolto in volume nel 1966, vide la luce in Italia solo nel 1970. Nella storia Giulio Cesare chiedeva a un capo-Gallo già soggiogato di sfidare a duello il capo del villaggio di Asterix e Obelix, il mitico Abraracourcix. Se fosse riuscito a sconfiggerlo, il villaggio sarebbe caduto. Unico problema: bisognava eliminare il druido Panoramix, detentore del segreto della pozione magica che rendeva i nostri eroi invicibili. L'attentanto riusciva parzialmente, perché lasciava il druido vivo ma rincitrullito e in totale amnesia... Leggi anche Asterix e il segreto della pozione magica, la recensione del nuovo cartoon Asterix e il regno degli dei - La recensione del film d'animazione