Assassin's Creed: Netflix annuncia una Serie TV live-action basata sul popolare videogame

Attualmente in sviluppo, la serie si basa sul popolare franchise di videogame.

La Confraternita degli Assassini sta arrivando su Netflix! Il servizio di video in streaming sta collaborando con la software house Ubisoft allo sviluppo di una serie tv live-action e altri contenuti basati su Assassin's Creed, il popolare franchise nato del 2007, ancora oggi, a pochi giorni dall'uscita del dodicesimo capitolo, Assassin's Creed: Valhalla, uno dei più venduti dell'industria videoludica.

Assassin's Creed: I primi dettagli della Serie TV di Netflix

Pochissimi i dettagli al momento disponibili. Mentre un teaser trailer raffigurante il logo di Assassin's Creed è apparso nei profili social di Netflix, le uniche informazioni note dicono che la serie sarà un epico adattamento live-action che mescolerà generi diversi. Peter Friedlander, vice presidente della divisione serie originali di Netflix, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con Ubisoft e dare vita alla narrazione ricca e multistrato per cui Assassin's Creed è amato. Dai suoi mondi storici mozzafiato e dall'enorme attrattiva mondiale come uno dei franchise di videogame più venduti di sempre, ci impegniamo a creare con cura dell'intrattenimento epico ed emozionante basato su questa proprietà distinta e fornire un'immersione più profonda per i fan e i nostri clienti in tutto il mondo".

L'accordo raggiunto con Ubisoft prevede lo sviluppo anche di serie animate e anime. Sarà la prima volta del franchise in tv, dopo l'adattamento cinematografico del 2016, diretto da Justin Kurzel e interpretato da Michael Fassbender che poco entusiasmo ha riscosso tra il pubblico e la critica. Jason Altman, a capo della divisione Film & Television di Ubisoft, ha aggiunto: "Per oltre 10 anni, milioni di fan in tutto il mondo hanno contribuito a plasmare il brand di Assassin's Creed in un franchise iconico. Siamo felicissimi di creare una serie di Assassin's Creed con Netflix e non vediamo l'ora di sviluppare una nuova saga nel suo universo".