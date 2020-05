Arrowverse: Il prossimo crossover sarà più contenuto

News Serie TV

Nel frattempo, Crisis on Infinite Earths debutta in Italia questo sabato su Premium Action e in streaming su Infinity.

Con il palinsesto della prossima stagione televisiva di The CW stravolto a causa dell'emergenza Coronavirus e tutte le serie dell'Arrowverse rinviate a momenti diversi del 2021, i fan del popolare media franchise avranno già capito che almeno questa volta non possono aspettarsi un crossover delle dimensioni degli ultimi visti, ovvero Elseworlds e Crisis on Infinite Earths (in Italia in onda a partire da questo sabato su Premium Action). Come assicurato dal presidente Mark Pedowitz, un crossover ci sarà, tuttavia sarà più contenuto.

"Non arriverà a dicembre, ma lo farà, si spera, nel primo o nel secondo trimestre del 2021", ha detto Pedowitz durante la presentazione dell'offerta in videoconferenza (un'altra conseguenza della crisi sanitaria in atto). Ma se Crisis on Infinite Earths si è prolungato per cinque episodi, il prossimo "sarà un evento più piccolo del solito. Quello che stiamo facendo è pianificare un evento di due ore. L'idea è di mettere insieme Superman & Lois e Batwoman, ma con molti personaggi che arriveranno dai nostri altri show".

In una precedente intervista con TVLine, il produttore esecutivo dell'Arrowverse Marc Guggenheim aveva già lasciato intendere che il prossimo crossover non avrebbe avuto le dimensioni di Crisis on Infinite Earths, e non per colpa di Covid-19. "Marvel non ha fatto seguire a Endgame il film Endgame 2; un evento di un certo tipo va costruito", aveva spiegato. Il produttore aveva parlato inoltre di "ritorno alle radici dei nostri crossover, e lascio alle persone l'interpretazione di cosa voglia dire".