Arrow: Le prime foto del finale mostrano il ritorno di Felicity

News Serie TV

Emily Bett Rickards riprende il ruolo nel finale dopo l'addio alla serie al termine della stagione precedente.

La rete americana The CW ha diffuso le prime foto ufficiali di Fadeout, episodio conclusivo della fortunata serie supereroistica Arrow, in tv da ben otto stagioni. In onda negli Stati Uniti il 28 gennaio (in Italia il ciclo conclusivo esordirà solo ad aprile), l'ora vedrà molti dei volti più amati della serie, inclusa Emily Bett Rickards e la sua Felicity Smoak, fare il loro ritorno per un adeguato addio ai fan.

Come questi ricorderanno, Rickards aveva lasciato il cast di Arrow al termine della stagione 7, quando una Felicity incinta si era allontanata da Star City con la figlia appena nata di Oliver, Mia. Basandoci sulle foto, sembra che la donna abbia lasciato il luogo in cui si nascondeva - attenzione alle anticipazioni! - per presenziare al funerale del suo amato (Stephen Amell), il quale, come ampiamente previsto, ha sacrificato la propria vita per riavviare il multiverso nel maxi crossover appena concluso Crisis on Infinite Earths.

Negli scatti vediamo anche Susanna Thompson e Willa Holland riprendere i ruoli di Moira e Thea Queen, la madre e la sorella di Oliver, Joe Dinicol di Rory Regan/Ragman e Sea Shimooka quelli di Emiko Queen. Il finale ospiterà altresì due glorie dell'Arrowverse: i protagonisti di The Flash e DC's Legends of Tomorrow Grant Gustin e Caity Lotz. Nel frattempo, non è chiaro in che modo alcuni di questi personaggi, morti negli episodi precedenti (Moira nella stagione 2 ed Emiko nella 7, ad esempio), riappariranno sullo schermo. Forse sono risorti nella creazione di Terra-Prime alla fine del crossover? Lo scopriremo tra pochi giorni.