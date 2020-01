Arrow: Emergono nuovi dettagli dello spin-off che riunisce Mia, Laurel e Dinah

News Serie TV

Il progetto prenderà forma nel penultimo episodio della stagione 8.

A poche settimane dalla chiusura di Arrow emergono nuovi dettagli dello spin-off che la prossima stagione potrebbe dare un seguito alle storie che la serie supereroistica ha raccontato negli ultimi otto anni. A rivelarli è stata la stessa The CW, in occasione della diffusione della trama dell'episodio che farà da backdoor pilot alla potenziale nuova serie, Green Arrow & The Canaries, penultimo di questo breve ciclo conclusivo.

In onda negli Stati Uniti il 21 gennaio, l'episodio seguirà gli eventi del maxi crossover Crisis on Infinite Earths. "A Star City è l'anno 2040 e Mia Queen ha tutto quello che avrebbe potuto desiderare", si legge nel testo. "Tuttavia, quando Laurel e Dinah si ripresentano improvvisamente nella sua vita, le cose prendono una piega scioccante e il mondo perfetto di Mia viene sconvolto". Aggiunge poi che le Canarine "sono sulle tracce di una vittima di rapimento la quale ha legami diretti con lei e hanno bisogno del suo aiuto. Consapevole che ciò cambierà tutto, Mia non può fare a meno di essere un'eroina, e lei, Laurel e Dinah tornano nuovamente nei loro costumi per salvare la città".

Mentre era stato già confermato che Katherine McNamara, Katie Cassidy Rodgers e Juliana Harkavy hanno dato la propria disponibilità per riprendere i ruoli di Mia, Laurel e Dinah nello spin-off, non era ancora chiaro, oltre alle premesse, il contesto in cui queste avrebbero agito, sebbene il coinvolgimento di Mia lasciasse intendere che sarebbe stato proprio il 2040. È stato rivelato inoltre che la puntata tornerà a coinvolgere Charlie Barnett, già visto nell'ottava stagione come il Deathstroke del futuro. Il progetto è nel frattempo nelle mani di Marc Guggenheim e Beth Schwartz, rispettivamente il co-ideatore e la showrunner di Arrow, i quali ne firmano la sceneggiatura con i colleghi Jill Blankenship e Oscar Balderrama.