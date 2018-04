Arrow: Colton Haynes tornerà regolare nella stagione 7

Dopo il recente rinnovo per una settima stagione e le ultime perdite, Arrow rimette in forze il suo arsenale reintroducendo uno dei suoi personaggi più noti e amati. Colton Haynes, non più un membro del cast dalla terza stagione, riprenderà regolarmente il ruolo Roy Harper nel prossimo ciclo di episodi.

"Siamo molto fortunati ed entusiasti di riaccogliere Colton in Arrow", hanno dichiarato i produttori esecutivi in un comunicato. "Sebbene siamo sempre stati felici dei ritorni di Colton nello show, non potremmo essere più entusiasti di vederlo tornare come regolare, e siamo molto felici di tutte le opportunità creative che il ritorno di Roy Harper ci offre".

Inizialmente un membro del cast ricorrente, Haynes era stato promosso nella seconda stagione, ma poco prima della fine della terza aveva lasciato la serie supereroistica di The CW per dedicarsi ad altri progetti - Scream Queens, American Horror Story e nuovamente Teen Wolf tra gli altri. Tuttavia, nel corso degli anni, segnati tra le altre cose dal coming out, più volte l'attore aveva ripreso brevemente il ruolo di Roy in Arrow, incluso nella sesta stagione attualmente in onda (in Italia ogni lunedì alle ore 21:20 su Premium Action).