Arrow 6, confermato il ritorno di Colton Haynes: Ecco quando e per quanto

Risale a tre mesi fa il tweet con il quale Colton Haynes aveva rivelato a un fan nostalgico che presto sarebbe tornato a interpretare Roy Harper in Arrow. Ora arriva la conferma di The CW: l'attore riprenderà il suo ruolo in un breve arco di episodi della sesta stagione attualmente in onda.

L'ultima volta di Haynes in Arrow risale al febbraio del 2016, durante la quarta stagione. L'attore e il suo personaggio si ripresenteranno nel 15esimo episodio, in onda presumibilmente tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera. "Roy torna a Star City per aiutare a risolvere un problema urgente con un'alta posta in gioco per la squadra", anticipano i produttori esecutivi Marc Guggenheim e Wendy Mericle in un comunicato. "La sua breve visita si trasforma in qualcosa di sorprendente quando si ricongiunge con Thea e in entrambe le loro vite s'innesca un cambiamento che avrà conseguenze a lungo termine...".

Dal suo arrivederci in Arrow, Haynes ha continuato a lavorare in tv con ruoli in The Grinder, Scream Queens e di recente American Horror Story. L'attore è tornato inoltre nei panni di Jackson Whittemore negli ultimi episodi di Teen Wolf. Nella vita privata, dopo aver reso pubblica la propria omosessualità, lo scorso ottobre Haynes ha sposato il fiorista Jeff Leatham.