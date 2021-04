Arriva Rebel, la serie tv ispirata da Erin Brockovich: Il trailer ufficiale di Disney+

News Serie TV

Creato dalla showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff, il legal drama con Katey Sagal sarà disponibile in streaming dal 28 maggio.

Non intende farla passare liscia ai potenti delle multinazionali Annie Bello, la determinata attivista interpretata da Katey Sagal, nel trailer ufficiale (che vedete in basso sottotitolato in italiano) di Rebel, la nuova serie Star Original che sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dal prossimo 28 maggio, con un nuovo episodio ogni venerdì. Il legal drama, ispirato alle più recenti esperienze di vita della leggendaria Erin Brockovich, porta la firma della showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff e può vantare un cast stellare nel quale spiccano, oltre alla vincitrice dell'Emmy Katey Sagal, anche John Corbett e il nominato all'Oscar Andy Garcia.

La trama di Rebel

La serie racconta la storia di Annie 'Rebel' Bello (Katey Sagal), una consulente legale che, venti anni dopo il film che l'ha resa famosa, continua a lavorare nonostante non sia laureata in legge. È una donna divertente, disordinata, brillante e coraggiosa che ha estremamente a cuore le cause per cui si batte e le persone che ama. Quando Rebel si impegna in una lotta in cui crede, vincerà quasi ad ogni costo.

Il cast e i personaggi

John Corbett interpreta Grady Bello, il terzo marito della protagonista; James Lesure (Good Girls) veste i panni di Benji, il collega con il quale è stata sposata prima di Grady; Lex Scott Davis (The L Word: Generation Q) di Cassidy, la figlia di Rebel e Benji che lavora come avvocato; Tamala Jones (Castle) di Lona, la sorella di Benji; Ariela Barer (Runaways) di Ziggie, la ribelle e vulnerabile figlia adottiva di Rebel; Kevin Zegers (Fear the Walking Dead) di Nate, un medico e il figlio maggiore di Rebel; Sam Palladio (Nashville) di Luke, un avvocato giovane e sexy che lavora nello studio di Benji; e Andy Garcia (Il padrino: Parte III) di Julian Cruz, un avvocato al quale Rebel chiede spesso consigli.