Arnold Schwarzenegger protagonista di una serie tv dell'ideatore di Scorpion

La serie sarà ambientata nel mondo dello spionaggio internazionale.

Tenet di Christopher Nolan sta dimostrando in questi giorni quanto le storie di spionaggio, se raccontate bene, siano capaci di attirare l'attenzione del grande pubblico. Ora ci prova anche la leggenda del cinema Arnold Schwarzenegger, protagonista per Skydance Television di uno spy drama creato dall'ideatore di Scorpion Nick Santora.

Secondo i pochissimi dettagli al momento disponibili, intercettati da Deadline, il progetto senza titolo è ambientato nel mondo dello spionaggio internazionale e racconta una storia incentrata su un padre, il personaggio interpretato da Schwarzenegger, e su sua figlia. Mentre sono in corso i casting per quest'ultima, sembra che Skydance sia orientata a proporre la serie a una delle numerose realtà streaming sulla piazza.

Schwarzenegger ne sarà anche il produttore esecutivo con Santona, al lavoro anche sull'adattamento di Jack Reacher per Amazon, David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost. Per l'attore di Terminator e I mercenari sarà il primo ruolo regolare in una serie tv.