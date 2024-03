Arnold Schwarzenegger: Il quarto intervento al cuore comprometterà la stagione 2 di FUBAR?

News Serie TV

L'attore operato per la quarta volta al cuore. Riprenderà il ruolo di Luke Brunner nella serie tv di Netflix, la cui seconda stagione entrerà in produzione il mese prossimo?

Arnold Schwarzenegger non ha nessuna intenzione di lasciarsi fermare da un'operazione al cuore. Neppure se si tratta della quarta. La star di Hollywood, alla quale questa volta è stato impiantato un pacemaker dopo che gli è stato diagnosticato un battito cardiaco irregolare a causa del tessuto cicatrizzato, ha assicurato ai fan che, nonostante la questione seria, non si tirerà indietro dai suoi impegni nella serie d'azione di Netflix FUBAR, della quale si attende la seconda stagione.

FUBAR: Arnold Schwarzenegger tornerà nella stagione 2

Apparso sulla sua app The Pump, l'attore ed ex Governatore della California ha detto: "Lunedì scorso sono stato operato per diventare un po' più una macchina: mi hanno impiantato un pacemaker". Ha assicurato che "sta andando alla grande" e che non vede l'ora di tornare nei panni di Luke Brunner, il suo personaggio in FUBAR, la cui produzione dovrebbe ripartire ad aprile. "Per un po' non potrò allenarmi seriamente in palestra, ma sarò pronto al 100% per FUBAR il mese prossimo".

Schwarzenegger ha aggiunto che, sebbene avrebbe dovuto tenere private simili informazioni sulla sua salute, ha voluto condividere la sua situazione con gli abbonati che potrebbero avere a che fare con preoccupazioni simili, affermando: "Ho ricevuto così tanti messaggi e e-mail da persone nate con una valvola aortica bicuspide, come me, le quali mi dicono che parlare dei miei interventi di sostituzione della valvola ha dato loro il coraggio e la speranza di affrontarli".

A proposito di FUBAR

Creata dall'ideatore di Reacher Nick Santora, FUBAR segue la star di Terminator nei panni di Luke Brunner e l'attrice di Top Gun: Maverick Monica Barbaro in quelli di sua figlia Emma. Quando scoprono di aver lavorato entrambi segretamente come agenti della CIA per anni, Luke e Emma realizzano che il loro intero rapporto è una menzogna e che, fondamentalmente, non si conoscono affatto. Costretti a lavorare come partner, per Luke un ritorno in attività che segue solo di poco il pensionamento, una già rischiosa missione sotto copertura si trasforma in una scomoda questione di famiglia, con Emma intollerante al fatto che suo padre la tratti ancora come una bambina.