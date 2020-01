Aquaman: La miniserie animata di James Wan King of Atlantis ordinata a HBO Max

News Serie TV

Il regista di Aquaman produrrà i tre episodi della miniserie.

Un'altra serie animata ambientata nell'Universo DC farà presto il suo debutto in tv. Il servizio di video in streaming prossimo al lancio HBO Max ha annunciato al TCA press tour invernale una collaborazione con il regista di Aquaman James Wan per Aquaman: King of Atlantis, miniserie d'animazione incentrata sul famoso e potentissimo Protettore degli Oceani.

Tre gli episodi previsti, ciascuno con una propria storia indipendente. Si partirà dal primo giorno di Aquaman come re di Atlantide, in cui ha molto da imparare ma fortunatamente può contare sull'aiuto dei suoi due consiglieri reali - Vulko, lo studioso, e Mera, la principessa-guerriera. Dal trattare gli abitanti di superficie senza scrupoli agli antichi mali del passato ai tentativi del fratellastro di rovesciarlo, Aquaman deve affrontare la sfida e dimostrare ai propri sudditi e a se stesso di essere l'uomo giusto per il tridente.

Victor Courtright (Thundercats) e Marly Halpern-Graser (Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles) ne saranno gli showrunner, mentre Wan darà il suo contributo come produttore esecutivo insieme con Michael Clear (Annabelle 3), Rob Hackett (Swamp Thing) e Sam Register (Teen Titans Go!). Nessuna parola per ora sul cast vocale, come sulla possibile partecipazione del protagonista di Aquaman Jason Momoa come doppiatore di Arthur Curry.