AppleTV+ ordina Lady in the Lake con Natalie Portman e Lupita Nyong'o

La miniserie è tratta dal romanzo bestseller di Laura Lippman.

AppleTV+ si affida a due attrici premio Oscar per la sua nuova serie Lady in the Lake, adattamento dell'omonimo romanzo di Laura Lippman: Natalie Portman e Lupita Nyong’o saranno le protagoniste del drama, appena ordinato dal servizio di video in streaming.

La trama di Lady in the Lake e i ruoli di Natalie Portman e Lupita Nyong'o

Scritta e diretta dalla regista israeliano-americana Alma Har’el (Honey Boy), la miniserie è ambientata a Baltimora, negli anni '60. Quando un omicidio irrisolto spinge la casalinga e madre Maddie Schwartz (Portman) a reinventarsi giornalista investigativa, quest'ultima entra in rotta di collisione con l'attivista Cleo Sherwood (Nyong'o), una donna e madre laboriosa che si divide tra molti lavori e, intanto, lotta per i diritti degli afroamericani di Baltimora.

Le stesse Natalie Portman e Lupita Nyong'o saranno anche produttrici esecutive al fianco di Har’el e Dre Ryan che ha co-creato e scriverà la serie insieme a quest'ultima alla quale è stata affidata la scrittura dell'episodio pilota. Per Portman si tratta del primo ruolo regolare in una serie tv mentre per Lupita Nyong'o è la prima serie americana se non consideriamo Americanah, a cui HBO Max ha rinunciato a causa del coronavirus.

Gli altri progetti in sviluppo a AppleTV+

Lady in the Lake è solo l'ultima di un lungo elenco di serie originali - e con protagoniste femminili importanti - annunciate da AppleTV+. Tra queste ricordiamo Roar, una serie antologica che vede coinvolte Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Alison Brie e Merritt Wever; Physical, interpretata e prodotta da Rose Byrne; The Last Thing He Told Me con Julia Roberts; High Desert con Patricia Arquette e Lessons in Chemistry con protagonista Brie Larson.