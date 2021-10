Apple TV+ ordina la comedy Shrinking di e con Jason Segel

News Serie TV

L'ex star di How I Met Your Mother scriverà e produrrà la serie insieme agli autori di Ted Lasso Bill Lawrence e Brett Goldstein.

Jason Segel approda a Apple TV+ che, dopo il successo agli Emmy di Ted Lasso, punta sempre di più sulle comedy. L'attore, conosciuto soprattutto per il ruolo di Marshall Eriksen in How I Met Your Mother, sarà protagonista e produttore esecutivo di Shrinking, una nuova serie appena ordinata dal servizio di video in streaming di Apple. Segel potrà contare inoltre su un duo d'eccezione: gli autori di Ted Lasso Bill Lawrence e Brett Goldstein che saranno co-autori e co-produttori esecutivi.

Shrinking: I primi dettagli della nuova comedy di Jason Segel

Shrinking, della quale Apple TV+ ha ordinato 10 episodi, segue un terapista in lutto (Segel) che inizia a infrangere le regole e dice ai suoi pazienti esattamente cosa pensa. Ignorando la sua formazione e la sua etica, si ritrova così a fare enormi e tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone... inclusa la sua.

I progetti di Jason Segel e di Apple TV+

Per Jason Segel si tratta di una nuova esperienza come protagonista e autore di un nuovo progetto dopo l'apprezzata miniserie di AMC Dispatches From Elsewhere (in Italia disponibile su Amazon Prime Video con il titolo Messaggi da Elsewhere). L'attore continuerà la sua collaborazione con Apple recitando nel film originale The Sky Is Everywhere in arrivo prossimamente. Sarà, inoltre, tra i protagonisti della serie sui Los Angeles Lakers in lavorazione a HBO. Shrinking arricchirà l'offerta comedy di Apple TV+ che, oltre alla premiata Ted Lasso, in catalogo possiede Acapulco, Central Park, Dickinson, Mythic Quest, Physical, Schmigadoon! e la miniserie The Shrink Next Door in arrivo a novembre.