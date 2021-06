Antonio Banderas sarà il giornalista d'inchiesta Mario Spezi in una miniserie sul Mostro di Firenze

News Serie TV

L'attore spagnolo torna in tv dopo essere stato il protagonista della stagione 2 di Genius.

Antonio Banderas ha scelto nuovamente la tv per il suo prossimo progetto. Interprete nel 2018 del pittore Pablo Picasso nella stagione 2 di Genius, questa volta l'attore spagnolo nominato all'Oscar per Dolor y gloria sarà il giornalista d'inchiesta italiano Mario Spezi in The Monster of Florence: A True Story, miniserie di sei episodi incentrata come suggerisce il titolo sul famigerato serial killer conosciuto come il Mostro di Firenze.

I dettagli di The Monster of Florence: A True Story

Scritta da Nikolaj Arcel (Uomini che odiano le donne), anche il regista, con Anders Thomas Jensen (Valgaften), The Monster of Florence: A True Story si basa sull'omonimo libro di successo che Spezi ha realizzato con lo scrittore americano Douglas Preston, il quale descrive nel dettaglio la loro indagine su una terribile serie di omicidi avvenuta in Italia tra la fine degli anni '60 e la prima metà degli anni '80. Storia della quale gli stessi Spezi e Preston sono entrati a far parte quando i pubblici ministeri italiani cominciarono a sospettare che ci fossero loro dietro gli omicidi.

La miniserie sarà girata in Italia - a Firenze, in altre zone della Toscana e in Sardegna. "Il libro, e la miniserie basata su di esso, raccontano la storia vera della nostra ricerca - e identificazione - dell'assassino e la nostra spaventosa intervista con lui", ha dichiarato Preston. "Con un bizzarro colpo di scena, Mario e io siamo stati risucchiati in una straziante vendetta giudiziaria, i nostri telefoni sono stati intercettati, siamo stati seguiti e minacciati dalla polizia, accusati di aver partecipato a riti satanici - una situazione culminata con l'arresto di Mario e con l'accusa di essere il Mostro di Firenze".