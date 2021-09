Annie Wersching sarà la Regina Borg nella stagione 2 di Star Trek: Picard

News Serie TV

La seconda stagione è attesa in streaming su Prime Video nel 2022.

Mentre proseguono le riprese della seconda stagione, Star Trek: Picard mette a segno un altro casting di prim'ordine: Annie Wersching, attrice molto apprezzata per il suo lavoro in 24 e The Vampire Diaries, si è unita al cast della serie di fantascienza con il ruolo ricorrente della Regina Borg, celebre villain dell'universo di Star Trek.

La storia della Regina Borg

Vista per la prima volta nel film del 1996 Star Trek: Primo contatto, interpretata in quell'occasione da Alice Krige, la Regina Borg è stata la leader dello spietato collettivo Borg, uno dei principali avversari di Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) nella serie Star Trek: The Next Generation. Krige aveva ripreso il ruolo nel finale di Star Trek: Voyager, mentre Susanna Thompson l'aveva interpretato in altri tre episodi. In quell'ultima occasione, un episodio in due parti in Italia conosciuto con il titolo Fine del gioco, la regia era stata uccisa - solo presumibilmente - con l'assimilazione dell'ammiraglio Kathryn Janeway, proveniente dal futuro. Questo aveva inflitto gravi danni all'intera comunità Borg. Janeway voleva infatti cambiare il passato, evitare tra le altre cose la morte di Chakotay e Sette di Nove dopo l'incontro con una nebulosa presidiata dai Borg. Ma, al momento dell'assimilazione, il patogeno neurolitico che aveva portato con sé aveva permesso ai buoni di averla vinta su tutta la linea.

La Regina Borg non sarà l'unica spina nel fianco di Picard a ripresentarsi quando la seconda stagione arriverà su Paramount+ (in Italia in streaming su Prime Video) nel 2022. Come sappiamo dalle notizie precedenti, John de Lancie riprenderà il ruolo di Q interpretato in The Next Generation. Una creatura onnipotente e mutevole che si diverte a infastidire e mettere alla prova Picard, nell'ultimo teaser trailer Q ha rammentato all'ex ammiraglio della Flotta Stellare che "Gli esami non finiscono mai".