Anna: Le prime foto della nuova serie tv di Niccolò Ammaniti per Sky Original

La serie si basa sull'omonimo, amato romanzo dello scrittore premio Strega.

Sky Original ha diffuso oggi le prime foto ufficiali di Anna, la nuova serie di Niccolò Ammaniti che segue il successo de Il miracolo, basata questa volta su uno dei suoi romanzi più amati. Scritto e diretto dallo scrittore premio Strega per Come Dio comanda, il drama porta sullo schermo la debuttante Giulia Dragotto, oltre a Roberta Mattei (Non essere cattivo, Veloce come il vento, Il primo Natale) ed Elena Lietti (La pazza gioia, Tre piani).

Scelta tra oltre duemila candidate, la tredicenne Dragotto interpreta Anna, una ragazzina testarda ma molto coraggiosa che in un mondo devastato da un virus, in cui gli esseri umani vivono 14 anni, parte alla ricerca del fratellino rapito, Astor (l'esordiente Alessandro Pecorella), guidata dal quaderno con le istruzioni per farcela lasciatole dalla madre. Giorno dopo giorno, Anna si rende conto però che le regole del passato non valgono più e che dovrà inventarne di nuove.

Una serie prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa per Wildside, Anna (titolo provvisorio) coinvolge anche gli altri giovanissimi esordienti Clara Tramontano e Giovanni Mavilla nei ruoli di Angelica e Pietro. Lietti, che si riunisce con Ammaniti dopo l'esperienza de Il miracolo, interpreta invece la madre scomparsa di Anna e Astor.