ANNA K: Una moderna Anna Karenina sarà la protagonista della prima serie originale russa di Netflix

News Serie TV

Il servizio di video streaming ha appena annunciato un nuovo adattamento tv dell'intramontabile romanzo di Lev Tolstoj.

La figura, carismatica e senza tempo, di Anna Karenina sarà al centro di ANNA K, la prima serie tv originale russa di Netflix. Il drama, una reinterpretazione moderna del capolavoro letterario di Lev Tolstoj, è una produzione di 1-2-3 Production e potrà contare sull'attrice Svetlana Khodchenkova (già vista nei film Tinker Tailor Soldier Spy e Wolverine - L'immortale, nella foto in alto) scelta per interpretare la protagonista.

ANNA K: I primi dettagli della serie Netflix

Il progetto si presenta come una rivisitazione del romanzo di Tolstoj visto che la serie è ambientata nella Russia moderna. Al centro della storia c'è Anna Karenina (Khodchenkova), la moglie del futuro governatore di San Pietroburgo che inizia una relazione con Vronsky, l'affascinante erede di un impero di alluminio. Il loro rapporto diventa rapidamente ingestibile, mentre minaccia il delicato equilibrio dei loro legami familiari e delle relazioni sociali. "Ambientato tra la cosmopolita Mosca, la storica San Pietroburgo e l'aspra campagna russa - si legge nella descrizione di Netflix - il drama esplora i temi della passione e della lealtà".

Alla scrittura della serie ci sono Roman Kantor e Maria Mikulina mentre alla regia si alterneranno Valeriy Fedorovich, Evgeniy Nikishov, Natasha Merkulova, Aleksey Chupov e Kantor. Fedorovich, Nikishov, Sergey Kornikhin e Kantor sono i produttori.

Le dichiarazioni

Michael Azzolino, direttore delle serie originali di Netflix, ha dichiarato: “Il talentuoso team di scrittori, registi e produttori ha creato una serie immaginifica e coinvolgente. Siamo entusiasti di contribuire a far conoscere la loro interpretazione di questa storia tanto famosa ai nostri abbonati in Russia e nel mondo". Fedorovich di 1-2-3 Production ha aggiunto: "Questa serie richiede uno sforzo che la rende esaltante e difficile allo stesso tempo, ma poiché si basa su uno dei capisaldi della letteratura mondiale che meglio ha raccontato l'amore, siamo fiduciosi che saremo in grado di tocca il cuore degli spettatori dall'Australia al Brasile".