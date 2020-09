Anna Faris lascia Mom, non tornerà nella stagione 8 della popolare sitcom

News Serie TV

L'attrice spiega di voler perseguire nuove opportunità. Sarà sostituita?

Colpo di scena nel cast della popolare sitcom di CBS Mom: dopo sette stagioni nei panni di Christy, una madre single che cerca di riscattarsi dopo un passato fatto di abuso di droghe e alcol e di rimettere in sesto il rapporto incostante e disfunzionale con la propria madre, Anna Faris ha reso noto di aver lasciato il ruolo per perseguire altre opportunità. Un portavoce di Warner Bros. Television, lo studio dietro la serie, fa sapere che l'attrice non sarà sostituita e che l'assenza improvvisa del personaggio sarà affrontata nelle trame della stagione 8.

Mom: I comunicati di Anna Faris e dei produttori

"Gli ultimi sette anni in Mom sono stati tra i più appaganti e gratificanti della mia carriera", ha detto Faris in un comunicato. "Sono molto grata a Chuck Lorre, agli sceneggiatori e ai miei straordinari compagni di cast per aver creato un'esperienza lavorativa davvero meravigliosa. Sebbene il mio viaggio nei panni di Christy sia giunto al termine, permettendomi di perseguire nuove opportunità, guarderò la prossima stagione e farò il tifo per la mia famiglia televisiva". Warner Bros. Television, CBS e Chuck Lorre Productions hanno dichiarato invece: "Sin dal principio, Anna è stata la prima e unica scelta per il ruolo di Christy. Siamo molto orgogliosi delle storie che abbiamo potuto raccontare durante questi sette anni di Anna con noi. Le auguriamo tutto il meglio e la ringraziamo per il suo bellissimo ritratto".

L'inizio delle riprese dei nuovi episodi è fissato - in forte ritardo a causa dell'emergenza Coronavirus - per il 14 settembre, in vista di un ritorno in tv a novembre. Sebbene per ragioni completamente diverse, questa è la seconda volta che Lorre perde il protagonista di un suo show: era successo anche nel 2011 quando Charlie Sheen fu allontanato da Due uomini e mezzo. Si tratta inoltre della seconda serie che la prossima stagione tornerà senza la sua protagonista o con una nuova protagonista, come ci ricordano le recenti notizie sull'addio di Ruby Rose a Batwoman. Riuscirà ora la "sola" Allison Janney, premiata con due Emmy per il suo ruolo in Mom, a tenere questa sul podio delle comedy più seguite di CBS?