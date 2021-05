Anna Bolena: Il primo trailer della miniserie con Jodie Turner-Smith

News Serie TV

In onda nelle prossime settimane sulla rete britannica Channel 5, il drama è una creazione di Eve Hedderwick Turner.

"Bugiarda o leale? Traditrice o innovatrice? Peccatrice o santa? Potreste conoscere la storia, ma non la sua storia", con queste parole, che accompagnano le immagini del primo trailer, la rete britannica Channel 5 presenta la sua nuova produzione originale Anne Boleyn, miniserie storica con un'inaspettata Jodie Turner-Smith (Nightflyers) nei panni sontuosi ma molto scomodi dell'omonima, sfortunata moglie di Re Enrico VIII.

Anne Boleyn: La trama e il cast della miniserie

Un personaggio che affascina i creativi del piccolo schermo da sempre, Anna Bolena torna a raccontarsi attraverso un ritratto tratteggiato questa volta da Eve Hedderwick Turner, attrice che negli ultimi anni si sta mettendo alla prova come sceneggiatrice. Il suo è un thriller psicologico in tre parti che ripercorre la celebre storia della regina consorte d'Inghilterra e Irlanda dalla sua non-così-scontata prospettiva, concentrandosi sulla sua battaglia per rimanere in vita negli ultimi mesi della sua esistenza, per proteggere il futuro di sua figlia e sfidare il patriarcato mentre la sua esecuzione incombeva. "Il mondo conoscerà la mia innocenza" dice Anna nella clip, dopo aver preso a schiaffi il Re, interpretato dallo stesso Mark Stanley di Criminal e Sanditon.

Acconto alla Turner-Smith recitano anche Paapa Essiedu (I May Destroy You), Amanda Burton (Marcella), Barry Ward (White Lines), Thalissa Teixeira (Baghdad Central), Anna Brewster (Versailles), Gianni Calchetti (The Witcher) e Jamael Westman (Hamilton).