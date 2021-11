Animal Kingdom: In streaming su Infinity+ la stagione 5 del crime drama

News Serie TV

La penultima stagione del crime drama di successo è in streaming ogni sabato con un nuovo episodio.

Due anni. Tanto abbiamo dovuto aspettare prima di poter mettere gli occhi sulla quinta stagione del crime drama di successo Animal Kingdom. Uno sproposito, almeno per le logiche della tv, dovuto come molte altre cose negli ultimi tempi alla pandemia che ne ha rallentato le riprese. Ad ogni modo, i Cody sono finalmente tornati, in streaming su Infinity+ ogni sabato con un nuovo episodio (i primi quattro sono già disponibili). Come saprà chi ha seguito le precedenti vicende della famiglia criminale di Oceanside, in California, ci troviamo di fronte a un momento cruciale della storia, tale da rendere questa forse la stagione finora più importante della serie. Dopo la morte di Smurf, la matriarca interpretata straordinariamente dalla vincitrice dell'Emmy Ellen Barkin, il vuoto di potere apre una fase di confusione e incertezza per il clan. E se consideriamo che all'inizio di quest'anno Animal Kingdom è stata rinnovata negli Stati Uniti per un ulteriore ma ultimo ciclo di episodi, si può capire facilmente quanto queste nuove 13 puntate siano fondamentali per tracciare la direzione verso cui chi è sopravvissuto deve incamminarsi, volente o nolente.

Animal Kingdom: La trama della stagione 5

Negli ultimi episodi della stagione precedente, Smurf aveva cercato di prendere due piccioni con una fava quando, nel tentativo di derubare e uccidere Jed, l'instabile cognato che una volta aveva cercato di violentarla mentre era incinta di Pope e Julia, aveva sperato di essere uccisa a sua volta ormai stremata dal cancro. Salvata all'ultimo momento dal figlio maggiore, ma rimasta gravemente ferita a una gamba, Smurf gli aveva ordinato di spararle. Ma lui non aveva trovato il coraggio, lasciando che fosse J a finire il lavoro iniziato da Jed e dai suoi figli, anche per impedire che la nonna, furiosa, uccidesse lo zio per prima. Ora, la morte di Smurf è destinata a portare ancora più caos tra i Cody.

Dopo la sua coraggiosa iniziativa, J (Finn Cole) prende per sé il posto di comando, ma Pope (Shawn Hatosy) non è così incline a lasciarglielo. Vuole essere lui a prendere le decisioni. Ma la cosa divertente è che lo stesso vale per Craig (Ben Robson). E per Deran (Jake Weary). Mentre cercano di stabilire una nuova gerarchia all'interno della famiglia, tutti loro si confrontano anche con le conseguenze che circondano la morte di Smurf, inclusi i membri della stessa in cerca di vendetta. Con il loro regno senza un leader incontrastato, i Cody devono lottare per mantenere la loro fragile alleanza e vedere chi di loro farà davvero suo quel ruolo. A complicare la situazione l'arrivo di Pamela (Charlayne Woodard, Pose), la vecchia amica e complice alla quale Smurf ha lasciato la maggior parte dei suoi guadagni illeciti. Cordiale e materna, ma anche forte e intelligente, Pamela è ancora un tipo ca***to, ma ora lascia che siano gli altri a sporcarsi le mani per conto suo. Inutile dire che i Cody faranno letteralmente carte false per tenersi ciò che credono appartenga a loro quando Pamela si presenta alla loro porta.

Nella fossa, senza la leonessa

Parlando del punto in cui ritroviamo J, Pope, Craig e Deran, lo showrunner Daniele Nathanson ha detto in un'intervista: "Sono tutti animali alpha. Ed era semplicemente il potere di Smurf a tenerli tutti in riga. Quindi, se togli di mezzo la madre leonessa, i cuccioli alla fine inizieranno a guardarsi l'un l'altro e dire: 'Qual è la struttura del potere senza di lei? È questo che voglio?'. Non voglio metterla troppo sul piano esistenziale, ma c'è in ballo anche la questione 'Chi siamo senza di lei?'". Prima che i Cody possano capirlo, potrebbero avere a che fare con i ragazzi di Jed. Dopotutto, non solo i Cody hanno rubato il loro oro, la stessa Smurf ha ucciso il loro padre. "Quindi, non rivogliono solo il loro oro, vogliono vendetta". E solo Dio sa quanto tutti loro siano disposti a tutto - proprio a tutto! - in quella che per molti rischia di essere la fine dei giorni.