Andor, le riprese sono terminate: Diego Luna anticipa l'arrivo di "diversi volti familiari"

La serie, prequel del film Rogue One: A Star Wars Story, arriverà nel 2022 su Disney+.

C'è molta curiosità e allo stesso tempo molto riserbo attorno a Andor, l'attesa serie prequel di Rogue One: A Star Wars Story incentrata su Cassian Andor, il personaggio interpretato da Diego Luna già nel film del 2016. Annunciata nel lontano 2018, la serie - la seconda ambientata nell'universo di Star Wars dopo The Mandalorian - è attesa su Disney+ per il 2022 e, finalmente, è lo stesso protagonista ad aggiornarci sullo stato dei lavori e a darci qualche anticipazione. Parlando con Deadline, Diego Luna ha fatto sapere che le riprese della serie sono terminate. Ma non solo. L'attore ha anticipato anche che i fan potranno ritrovare nella serie diversi volti familiari del franchise di Star Wars.

La trama e il cast di Andor

Andor segue Diego Luna nei panni della spia ribelle Cassian Andor durante gli anni formativi della Ribellione, raccontando storie piene di spionaggio e missioni audaci, al fine di riportare la speranza in una galassia stretta nella morsa dell'Impero. Ricorderete che il film si colloca cronologicamente poco prima degli eventi di Una nuova speranza, primo capitolo (o, se vogliamo, Episodio IV) della fortunata saga cinematografica. Oltre a Luna, nel cast di Andor vedremo Genevieve O'Reilly nuovamente nel ruolo di Mon Mothma, Denise Gough (Guerrilla), Stellan Skarsgård (Chernobyl), Adria Arjona (True Detective), Fiona Shaw (Killing Eve) e Kyle Soller (Poldark).

L'esperienza di Diego Luna in Andor

Diego Luna non si è lasciato sfuggire nulla a proposito della trama della serie ma, dato che Cassian Andor nel film muore insieme a Jyn Erso (Felicity Jones), ha scherzato dicendo: "Posso raccontare tutto su questa serie, tanto non posso rovinare il finale”. Inoltre, ha anticipato che vedremo personaggi che già abbiamo conosciuto e ha parlato delle sfide affrontate durante le riprese a causa della pandemia. "Ho avuto la possibilità di lavorare con una squadra di cui non potrei essere più orgoglioso e che ammiro tantissimo. È un momento difficile per girare, e siamo stati davvero fortunati. Abbiamo finito le riprese adesso e non vediamo l'ora che il pubblico guardi la serie", ha detto Luna. "Anche se non posso dire molto, quello che posso dirvi è che questa esperienza mi ha trasformato. È qualcosa che volevo davvero fare e che non pensavo che sarei stato in grado di fare. Sono più che felice", ha aggiunto.