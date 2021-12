And Just Like That: Ecco come è uscito di scena Willie Garson

News Serie TV

Il revival di Sex and the City ha dovuto affrontare la scomparsa dell'attore che interpretava Stanford Blatch: lo showrunner Michael Patrick King e gli autori spiegano i retroscena.

Uno dei punti interrogativi di And Just Like That, il revival di Sex and the City arrivato lo scorso 9 dicembre su HBO Max (e in Italia su Sky e in streaming su NOW in contemporanea), riguardava l'uscita di scena di Willie Garson visto che lo storico interprete del migliore amico di Carrie, Stanford Blatch, è venuto a mancare lo scorso settembre dopo una lunga malattia. L'attore ha partecipato ai primi tre episodi della serie ma nell'episodio arrivato in streaming ieri, il quarto, gli sceneggiatori hanno dovuto affrontare la sua assenza gestendo di fatto un improvviso addio del suo personaggio. Ecco cosa è successo e i retroscena spiegati dallo showrunner Michael Patrick King.

And Just Like That: Come è stata gestita l'improvvisa dipartita di Willie Garson

Dopo i primi tre episodi in cui Stanford è stata una presenza costante accanto alla sua amica Carrie, nel quarto episodio di And Just Like That Willie Garson non appare. Lascia soltanto una lettera a Carrie spiegandole di essersi trasferito a Tokyo per andare in tour con una teen webstar di TikTok che segue come agente. Inoltre apprendiamo che ha chiesto il divorzio a suo marito Anthony (Mario Cantone). Come anticipato dallo showrunner qualche settimana fa, gli sceneggiatori non hanno dunque fatto morire Stanford, nonostante la dipartita di Willie Garson (anche perché, come è ormai noto, già all'inizio della stagione i personaggi avevano dovuto affrontare un lutto, la morte di Mr. Big interpretato da Chris Noth).

L'addio di Stanford: I retroscena

Lo showrunner Michael Patrick King ha spiegato a TVLine che, secondo i piani originari, Wille Garson avrebbe dovuto partecipare a tutti e 10 gli episodi del revival. "Abbiamo dovuto mettere un po' di toppe per spiegare la sua assenza. Così abbiamo fatto del nostro meglio. Il fatto che Stanford lavorasse come agente per una star di TikTok era già nella trama, quindi lo abbiamo fatto andare in Giappone", ha detto. La sceneggiatrice di And Just Like That... Julie Rottenberg ha aggiunto che Garson avrebbe voluto girare molte più scene ma le sue condizioni di salute non glielo hanno permesso: "Pensavamo che avremmo avuto più tempo, ma non è stato così. A volte semplicemente la realtà intralcia i piani. So che avrebbe voluto poter finire il suo lavoro, e le cose sono precipitate così velocemente. In effetti, ha fatto sapere inoltre King, non è stato possibile girare un'ultima scena di Carrie e Stanford che avrebbe spiegato altri dettagli, visto che l'attore era già troppo malato.

Come è emerso, nessuno - fatta eccezione per Sarah Jessica Parker - sapeva della malattia di Garson durante le riprese. Lo ha confermato l'autrice Elisa Zuritsky aggiungendo: “Per la maggior parte delle scene che vedete nella serie, non avevamo idea che fosse malato. Anzi sembrava molto in forma, era come se fosse nel fiore degli anni. Quindi per noi è ancora più incredibile che non sia qui per godersi questo momento".