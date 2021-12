And Just Like That: A Milano si può visitare la favolosa cabina armadio ispirata alla serie!

News Serie TV

NOW celebra il nuovo capitolo di Sex and the City ricreando i look e riproponendo abiti e accessori delle protagoniste in una speciale location: ecco come e quando partecipare all'evento.

Milano diventa ufficialmente New York per qualche giorno. Il merito è di And Just Like That..., il revival sequel di Sex and the City disponibile anche in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti su Sky e in streaming su NOW. In occasione dell'uscita del terzo episodio della serie (disponibile da questa mattina con sottotitoli in italiano, mentre vi ricordiamo che i primi due episodi doppiati in italiano arrivano sabato 18 dicembre), NOW ha deciso di festeggiare con i fan e celebrare l'amicizia delle protagoniste allestendo, in centro a Milano, una cabina armadio ispirata ad una delle location più amate della serie tv! Siete curiosi di saperne di più? Vi sveliamo tutti i dettagli e intanto vi anticipiamo qualche foto qui sotto.



And Just Like That: La cabina armadio con i look della serie per far sognare i fan

A Milano, in via Borgonuovo 1, è stata ricreata una fantastica cabina armadio che ricorda quella di Carrie Bradshaw. Attraversando la camera da letto si entra nel guardaroba dove si avrà il privilegio di scegliere e indossare accessori ispirati ai personaggi della nuova serie tv, da Carrie a Miranda, passando per Charlotte fino ad arrivare a Stanford, Big e tanti altri. I fan avranno la possibilità di vedere da vicino come la moda e gli outfit rispecchiano lo stile e il carattere di ogni personaggio e sono, insieme all’amicizia, il fil rouge di tutti gli episodi della serie e anche i temi centrali di questo evento. Tanti i marchi che hanno messo a disposizione i propri abiti e/o accessori, molti dei quali già associati indissolubilmente alla serie come Vivienne Westwood, Jimmy Choo e Stella McCartney.

All’interno della cabina armadio, la stylist Rebecca Baglini ricrea diversi look ispirati a And Just Like That… per far vivere agli appassionati un momento di divertimento e condivisione in compagnia di un amico. Proprio Baglini si è detta entusiasta del progetto e tramite un comunicato ha dichiarato: "La serie descrive situazioni o stati d'animo attraverso la moda, spessissimo decontestualizzata con abiti da sera al mattino e top di jersey la sera. La serie iconica di fine anni ‘90 aveva uno stile che sta prepotentemente tornando sulle passerelle in questo periodo, ma ora lascia spazio a quello nuovo di And Just Like That… dove le nostre protagoniste sono più mature. Con il mio team abbiamo ripercorso i look storici avviando una vera e proprio ricerca del costume che arriva fino ai giorni nostri. In questa nuova stagione i look indossati sono, e saranno, la rappresentazione dell’essenza della moda, ed è forse questa la chiave del successo della serie".

Come partecipare all'evento: Location e orari

La location sarà allestita dal 16 al 18 dicembre in via Borgonuovo 1 a Milano. Passeranno a visitare il set alcune celebrities del mondo dello spettacolo e dello sport per svelare in anteprima attraverso i social, la cabina armadio e raccontare alcuni aneddoti della loro vita legati all’amicizia. Sabato 18 dicembre le porte si apriranno al pubblico (dalle 10.00 alle 19.00) dando la possibilità agli amanti della serie di entrare nel guardaroba e provare accessori, scattare foto e registrare stories in un contesto unico e instagrammabile. Dopo aver ritirato un piccolo omaggio ispirato alla serie, ad aspettare gli ospiti ci sarà un taxi giallo arrivato direttamente da New York, lo stesso che Carrie avrebbe fermato al volo su un paio di scarpe col tacco 12!