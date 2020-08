Anche This is Us 5 parlerà di pandemia, il creatore: "Abbiamo deciso di affrontarla a testa alta"

News Serie TV

Dan Fogelman ha svelato che il drama familiare di NBC includerà il Coronavirus nella trama della quinta stagione.

L'attuale pandemia di Covid-19 ha rivoluzionato le vite di migliaia di famiglie in tutto il mondo. Come poteva non condizionare anche i Pearson? Il creatore di This is Us Dan Fogelman ha confermato che la quinta stagione dell'acclamato drama di NBC includerà l'emergenza Coronavirus nella trama. "Sì, sul Covid. Abbiamo deciso di affrontare le cose a testa alta. Sono molto orgoglioso degli sceneggiatori di This is Us", ha twittato Fogelman rispondendo, inoltre, a diverse domande che i fan avevano inviato a Deadline per il format Deadline Contenders.

This is Us: Nella stagione 5 si parlerà di Coronavirus

Fogelman non ha specificato in che modo la famiglia Pearson, nel presente, sarà influenzata dalla pandemia ma ha di fatto confermato quanto anticipato dall'interprete di Randall Sterling K. Brown il quale, lo scorso giugno, aveva anticipato a TVLine che gli sceneggiatori di This Is Us stavano già pensando di includere l'emergenza sanitaria nella serie. Il creatore, comunque, ha ribadito anche che questa scelta non cambierà il finale della serie già pianificato, tantomeno gli step che permetteranno di arrivarci. "Abbiamo un piano attentamente elaborato per sei stagioni e noi porteremo avanti quel piano, non importa cosa sta succedendo nel mondo", aveva detto precedentemente Fogelman a Entertainment Weekly. In effetti i numerosi flasback e flashforward che si susseguono in This is Us presuppongono idee ben precise che sicuramente gli sceneggiatori porteranno avanti pur includendo la pandemia nella storia. "Siamo scrittori fluidi. Abbiamo la capacità di adattarci secondo necessità", aveva aggiunto il creatore.

Some vague #ThisIsUs answers (sorry)



- Not sure yet on production start.

- Not sure when new eps will air.

- Yes on Covid. We've decided to attack things head on. Very proud of @ThisIsUsWriters

- Same planned ending. Same route to get there.



Hope that's (somewhat) useful? https://t.co/gx0YJQxq5f — Dan Fogelman (@Dan_Fogelman) August 17, 2020

Quando esce la quinta stagione di This is Us?

Se i piani della quarta stagione non erano stati influenzati dal Coronavirus, dal momento che le riprese si erano concluse prima che Hollywood si fermasse lo scorso marzo, non si può dire lo stesso del quinto ciclo di episodi. Fogelman, infatti, non è stato in grado di dare notizie certe circa la ripresa della produzione della serie. I nuovi episodi di This is Us dovrebbero arrivare su NBC già in autunno ma al momento la situazione sembra molto incerta. Il creatore, infatti, ha detto di non essere sicuro di quando la produzione ripartirà né di quando i nuovi episodi saranno trasmessi.