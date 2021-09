Anansi Boys: Malachi Kirby protagonista della serie di Prime Video basata sul romanzo di Neil Gaiman

News Serie TV

L'attore di Diavoli raggiunge Delroy Lindo scelto per il ruolo di Mr. Nancy.

Sarà Malachi Kirby, apprezzato attore già visto nella serie di Sky Diavoli e nel remake di Radici di History Channel, a ricoprire entrambi i ruoli dei due protagonisti di Anansi Boys, l'adattamento tv del romanzo di successo di Neil Gaiman I ragazzi di Anansi atteso prossimamente su Prime Video. Lo ha rivelato in anteprima Variety. L'attore raggiunge il già annunciato Delroy Lindo nella miniserie di 6 episodi le cui riprese inizieranno entro la fine dell'anno in Scozia.

La trama di Anansi Boys

Presentata come una storia indipendente, quindi non un sequel né uno spin-off di American Gods, Anansi Boys segue la storia di Charlie Nancy, un giovane uomo abituato a essere messo in imbarazzo da un padre - Mr. Nancy - sui generis. Quando quest'ultimo muore, Charlie scopre che altri non era se non Anansi, il dio ingannatore, e anche di avere un fratello. Ora Spider sta per entrare nella sua vita, deciso a renderla più interessante ma anche molto più pericolosa. Il drama porta la firma dello stesso Gaiman che l'ha scritto con Lenny Henry, lo stesso con il quale intorno al 1996 concepì il romanzo.

I ruoli di Malachi Kirby

Kirby - già premio BAFTA per la sua interpretazione nella serie della BBC Small Axe e che alcuni di voi ricorderanno anche per un episodio della terza stagione di Black Mirror - interpreterà i due ruoli principali di Charlie Nancy e di suo fratello Spider. Il personaggio di Charles Nancy, a volte noto come Fat Charlie (era il soprannome che gli dava suo padre), è descritto come goffo, stressato, fidanzato e impegnato in un lavoro che odia per un uomo che odia. È il più normale possibile, almeno finché non scopre che suo padre era un dio e che ha un fratello magico di cui non è a conoscenza. Spider è descritto invece come arrogante, sicuro di sé, magico, superpotente, assolutamente amorale e forse un po' un mostro. Delroy Lindo, come annunciato in precedenza, sarà invece Anansi/Mr. Nancy ma è bene sottolineare che questo personaggio non avrà nulla a che fare con quello interpretato in American Gods da Orlando Jones.