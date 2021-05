American Housewife, Rebel e altre 3 serie tv cancellate a ABC

News Serie TV

Complice la pandemia, che ha costretto le reti a programmazioni irrlegolari, gli ascolti non sono stati per nulla brillanti.

ABC dà un colpo di spugna dopo una difficile stagione televisiva segnata dalla pandemia. La rete americana, che nei prossimi giorni presenterà i suoi piani per la stagione 2021-22, ha annunciato la cancellazione di cinque serie tv: i drama For Life e Rebel, e le comedy American Housewife, Call Your Mother e Mixed-ish, quest'ultima spin-off prequel di Black-ish, rinnovata invece per un'ottava e ultima stagione.

Si tratta in quasi tutti i casi di decisioni scontate. Nessuna di queste serie, infatti, ha spiccato per ascolti negli ultimi mesi. Qualche debole speranza persisteva per American Housewife, comedy familiare con Katy Mixon in onda da cinque stagioni e solo da pochi giorni disponibile anche in Italia su Disney+, e per la nuova Rebel, con Katey Sagal nei panni di un personaggio ispirato da Erin Brockovich, creata dalla showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff. Nonostante l'ottimo pedigree, il legal drama - in arrivo su Disney+ il 28 maggio - chiude dopo appena cinque episodi, sebbene ABC abbia assicurato che la programmazione dei restanti proseguirà come previsto.

In merito alla cancellazione di Call Your Mother, la protagonista Kyra Sedgwick ha polemizzato su Twitter: "Ragazzi, siete stati davvero meravigliosi a sintonizzativi ogni settimana, o ogni due settimane, o ogni non so quante settimane! La programmazione è stata folle". A causa della pandemia, quest'anno le reti sono state costrette a proporre i loro show con più interruzioni del solito, confondendo evidentemente il pubblico. Di For Life, invece, non è esclusa al momento la possibilità che il legal drama con Nicholas Pinnock abbia una terza stagione altrove, vista l'intenzione dello studio Sony Pictures Television di provare a venderlo a un'altra realtà televisiva.